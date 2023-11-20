-->

Tuesday, 21 November 2023 12:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موسم العطلات مصدر قلق وضغط للأمريكيين

11/20/2023 3:01:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجدت دراسة جديدة أن موسم العطلات ليس دائماً موسماً ممتعاً للكثير من الأمريكيين، حيث يشعرون بالضغط والقلق بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التضخم والشؤون العالمية وارتفاع الأسعار والإنفاق في العطلات وزيادة حالات أمراض الجهاز التنفسي.

ووفقاً لاستطلاع أجراه مركز ويكسنر الطبي وكلية الطب بجامعة ولاية أوهايو، فإن 81 % من الأمريكيين قالوا إن القضايا الوطنية والشؤون العالمية تسبب لهم التوتر.

كما أن 75 % من الأمريكيين يعانون من التوتر بسبب ارتفاع الأسعار والإنفاق في العطلات، بينما يعاني 53 % من التوتر بسبب زيادة حالات أمراض الجهاز التنفسي في جميع أنحاء الولايات؛ بالإضافة لذلك، شدد 44 % من الأمريكيين على ذكريات أزمة السفر أثناء العطلات خلال العام الماضي.

MENAFN20112023000110011019ID1107459857

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث