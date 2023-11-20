موسم العطلات مصدر قلق وضغط للأمريكيين

وجدت دراسة جديدة أن موسم العطلات ليس دائماً موسماً ممتعاً للكثير من الأمريكيين، حيث يشعرون بالضغط والقلق بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التضخم والشؤون العالمية وارتفاع الأسعار والإنفاق في العطلات وزيادة حالات أمراض الجهاز التنفسي.

ووفقاً لاستطلاع أجراه مركز ويكسنر الطبي وكلية الطب بجامعة ولاية أوهايو، فإن 81 % من الأمريكيين قالوا إن القضايا الوطنية والشؤون العالمية تسبب لهم التوتر.

كما أن 75 % من الأمريكيين يعانون من التوتر بسبب ارتفاع الأسعار والإنفاق في العطلات، بينما يعاني 53 % من التوتر بسبب زيادة حالات أمراض الجهاز التنفسي في جميع أنحاء الولايات؛ بالإضافة لذلك، شدد 44 % من الأمريكيين على ذكريات أزمة السفر أثناء العطلات خلال العام الماضي.