موسم العطلات مصدر قلق وضغط للأمريكيين

(MENAFN
- Al-Bayan)
وجدت دراسة جديدة أن موسم العطلات ليس دائماً موسماً ممتعاً للكثير من الأمريكيين، حيث يشعرون بالضغط والقلق بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التضخم والشؤون العالمية وارتفاع الأسعار والإنفاق في العطلات وزيادة حالات أمراض الجهاز التنفسي.
ووفقاً لاستطلاع أجراه مركز ويكسنر الطبي وكلية الطب بجامعة ولاية أوهايو، فإن 81 % من الأمريكيين قالوا إن القضايا الوطنية والشؤون العالمية تسبب لهم التوتر.
كما أن 75 % من الأمريكيين يعانون من التوتر بسبب ارتفاع الأسعار والإنفاق في العطلات، بينما يعاني 53 % من التوتر بسبب زيادة حالات أمراض الجهاز التنفسي في جميع أنحاء الولايات؛ بالإضافة لذلك، شدد 44 % من الأمريكيين على ذكريات أزمة السفر أثناء العطلات خلال العام الماضي.
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