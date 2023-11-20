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تعاقب الأجيال يزيد إصابات سرطان الكبد بين الأمريكيين المكسيكيين

11/20/2023 3:01:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في دراسة حديثة أجرتها كلية «كيك» للطب في جامعة جنوب كاليفورنيا، ونُشرت نتائجها في مجلة «السرطان» الدولية المتخصصة في أبحاث السرطان والأورام، وجدت أنَّ إصابات سرطان الكبد بين الأمريكيين المكسيكيين تزداد بتعاقب الأجيال في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحثت الدراسة في الجيل الأوّل والثاني والثالث، وكشفت أنّه كلما طالت مدة إقامة أسرة الشخص في أمريكا، فإنَّ خطر الإصابة بسرطان الكبد يرتفع، ويصيب الرجال بشكل أكبر في المقام الأوّل.
ووفقاً للدراسة؛ فإن المقارنة أثبتت أن الجيل الثاني من الأمريكيين المكسيكيين كان أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد بنسبة 37 % من الجيل الأول، بينما كان الجيل الثالث من الأمريكيين المكسيكيين أكثر عرضة للإصابة بنسبة 66 % من الجيل الثاني.

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