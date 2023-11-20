مريضة تستعيد النطق بعد نجاح أول زراعة حنجرة في العالم

استفادت امرأة أخيراً من أول عملية زرع حنجرة في فرنسا، في تدخل جراحي قُدِّم، اليوم، في ليون (وسط شرق)، من جانب فريق طبي يأمل أن يتمكن قريباً من تكرار هذا الإنجاز النادر على المستوى العالمي.

وكانت المريضة كارين (49 عاماً)، التي عُرّف عنها من خلال اسمها الأول فقط، تتنفس من خلال ثقب القصبة الهوائية منذ عشرين عاماً تقريباً، من دون أن تكون قادرة على التحدث، بسبب مضاعفات مرتبطة بالتنبيب بعد سكتة قلبية تعرّضت لها عام 1996.

وبعد أيام قليلة من عملية الزرع التي أجريت يومي 2 و3 سبتمبر في ليون، تمكنت كارين من قول بضع كلمات.

ومنذ ذلك الحين، تابعت جلسات إعادة تأهيل للأحبال الصوتية والبلع والتنفس مع معالِجة للنطق، على أمل استعادة القدرة على الكلام بشكل دائم.

وقد عُزّز علاجها المثبط للمناعة بعد بداية رفض للعضو المزروع، لكنها تمكنت من العودة إلى منزلها جنوبي فرنسا في 26 أكتوبر.

لذلك، لم يكن ممكناً أن تشارك في المؤتمر الخاص بتقديم العملية اليوم، لكنها أوضحت كتابياً أنها تطوعت قبل عشر سنوات للمشاركة في هذه التجربة العلمية للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وكتبت: «لم تسمعني بناتي أتكلم قط»، مؤكدةً أنها مسلحة بالشجاعة والصبر لمواجهة الألم، والمضيّ قدماً في مسار إعادة التعلّم.

كما أبدى البروفسور فيليب سيروز، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة في مستشفى كروا روس، إصراراً قبل تنسيق عملية الزرع غير المسبوقة هذه في فرنسا.

ونشأت فكرة هذا التدخل الجراحي إثر أول عملية زرع حنجرة في العالم، أجريت عام 1998 في كليفلاند بالولايات المتحدة، لرجل فقد أحباله الصوتية في حادث دراجة نارية.

وقد استفسر الجراح عن الأمر، لكنه لم يذهب بعيداً في ذلك، وصولاً إلى عام 2010 عندما التقى، عن طريق المصادفة، خلال أحد المؤتمرات، زميلاً كولومبياً أعاد إجراء هذه العملية من دون أن ينشر أي معلومات عنها.

وقد دعاه الطبيب لويس فرناندو تينتيناغو لوندونو إلى مدينة كالي الكولومبية لمدة أسبوع ليعلّمه كيفية سحب الحنجرة، وهي من أكثر الجوانب تعقيداً؛ لأن هذا العضو يضم أعصاباً صغيرة جداً، ومُزود بأوعية دموية بواسطة شرايين وأوردة متقاطعة صغيرة جداً، بحسب البروفسور سيروز.

وعلى مدى العقد التالي، تدرب مع فريق من الخبراء، وحصل على الموافقات، وبدأ بالبحث عن المرضى المؤهلين. وفي عام 2019 تعرف على كارين، لكن جائحة كوفيد أوقفت كل شيء.

في هذه الأثناء، لحظت السجلات الطبية في العالم عمليتين لزرع الحنجرة، واحدة في كاليفورنيا في عام 2010 وأخرى في بولندا في عام 2015.

وهذا العدد ليس كبيراً؛ لأن هذه العمليات لا تعطى أي أولوية، فاختلال الحنجرة يؤدي إلى إعاقة شديدة، ولكنه لا يشكل خطراً على حياة المرضى.

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