«فن أبوظبي 2023» يعلن برنامج مبادراته المجتمعية المصاحبة للمعرض

يستضيف فن أبوظبي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أول مشروع مجتمعي تشاركي للمعرض منذ انطلاقه بعنوان «نحو الأفق».



وأعلن المعرض أسماء الفائزين في جائزة الجناح المعماري ومسابقة الشعار، وهم مريم التميمي، وزكية العامري، وآية الخطيب، ورند طيفور إضافة إلى الكشف عن مشروع تشاركي في برنامج «الفن + التكنولوجيا» الذي تقوده لهذا العام الفنانة نجوم الغانم والذي سيعرض في فن أبوظبي.



مشروع «نحو الأفق»



وسيتم الكشف عن مشروع «نحو الأفق» في منارة السعديات يوم 22 نوفمبر الجاري، ومن ثم سينتقل العمل الفني إلى مؤتمر COP 28 ليستمر عرضه حتى 12 ديسمبر المقبل.

وتقوم بإدارة إنتاج المشروع المجتمعي التشاركي «نحو الأفق» نادين معلوف، وهي المؤسسة المشاركة لـ81 ديزاينز والرئيسة المشاركة لأصدقاء فن أبوظبي، ويجمع المشروع اثني عشر شريكاً من شركاء مجتمع فن أبوظبي لابتكار معرض تشاركي بين الفنانين العاملين في موضوع الاستدامة.



ويتضمن المشروع كلاً من 81 ديزاينز، ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والغدير للحرف الإماراتية، ومبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد، وبيت الحرفيين في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجلس إرثي للحرف المعاصرة، ومركز مرايا للفنون، ووزارة الخارجية - الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، والجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، وروابط منسوجة.

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