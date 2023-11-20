مشاركون في «العين للكتاب»: المهرجان منصة تفاعلية للتبادل الثقافي والمعرفي

يسعى مهرجان العين للكتاب الذي انطلق تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة العين، وينظمه مركز أبوظبي للغة العربية إلى ترسّيخ ثقافة القراءة، وتنمّية حضور اللغة العربية في وجدان المجتمع، لا سيما لدى فئة الشباب الذين يمثلون أجيال المستقبل.



«البيان» التقت عدداً من الجهات المشاركة في «العين للكتاب»، والتي أكدت أن المهرجان يعتبر في حد ذاته منصة تفاعلية للتبادل الثقافي والمعرفي، والتركيز على أهمية القراءة. كما يحتفي المهرجان أيضاً بأعمال الكتّاب والمثقّفين الإماراتيين، ويُعرف القراء على تجاربهم الأدبية والثقافية الثرية.

وفي هذا الإطار قال الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية: «إن مهرجان العين للكتاب يؤكد أهميته في المشهد الثقافي الإماراتي، وما يقدّمه من محتوى فكري وثقافي ثري». وأضاف: «حرصنا على المشاركة في المهرجان لتحقيق باقة من الأهداف التي تتمثل في التعريف ببرامج وأنشطة ومبادرات الجمعية والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز الممارسات المستدامة على مستوى الفرد والمجتمع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بإعلان 2023 عاماً للاستدامة، وتشجيع شتى فئات المجتمع على تبني أسلوب حياة يراعي البيئة لإحداث تغييرات كبيرة نحو مستقبل مستدام، إضافة إلى تشجيع التغيرات السلوكية البيئية الإيجابية. والحرص في الوقت ذاته على عرض ابتكارات الطلبة من منطلق تشجيعهم ودعمهم».



وأكدت فاطمة المنصوري، مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، الحرص التام على المشاركة في مهرجان العين للكتاب من خلال عرض مجموعة كبيرة من الكتب والإصدارات المتنوعة، لا سيما التراثية والتاريخية والشعرية، وكتب متخصصة أيضاً في تاريخ منطقة العين. وأشادت المنصوري بالبرنامج الثقافي والمعرفي الجاذب للمهرجان، والذي يحتضن نخبة من المثقفين والمؤلفين والشعراء للتحاور حول القضايا المختلفة، وتقديم أمسيات شعرية وندوات نقاشية، إضافة إلى برامج تفاعلية شيقة للأطفال والناشئة.

تشجيع وتعزيز



وأشار محمد عصام، معلم خبرات تعليمية بفريق شارع العلوم والمشارك في المهرجان، إلى أن «العين للكتاب» يقدم فعاليات جميلة وجاذبة ومناسبة للعائلات، لتشجيع القراءة وتعزيز التفاعل بين الأطفال وعائلاتهم. وأضاف: «إن مهرجان العين للكتاب يجمع النخبة من المثقفين والأدباء والناشرين والمبدعين والفنانين وحتى المؤثرين، ويستقبل يومياً بحفاوة زواره من الكبار والصغار، إلى جانب تنظيم ورش تعنى بتعزيز أدب الطفل والتركيز على تنمية ثقافة ومهارات القراءة لدى الصغار واليافعين».

وقال محمد حمدان، من معهد الشارقة للتراث: «لقد أصدر المعهد في هذا العام 100 إصدار، حرصنا على عرضها في مهرجان العين للكتاب، وهي في مختلف مجالات التراث الثقافي والتاريخ والثقافة عموماً. ولله الحمد يلقى الجناح إقبالاً لافتاً من عشاق المعرفة والقراءة والتراث منذ اليوم الأول للمعرض».