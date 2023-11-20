في إطار استراتيجية اتحاد الإمارات لنشر اللعبة ..معلم شطرنج في المدارس قريباً

في إطار استراتيجية اتحاد الإمارات للشطرنج لنشر لعبة الشطرنج في المدارس، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، يعكف الاتحاد على إعداد وتأهيل معلم للشطرنج في كافة مدارس الدولة، وذلك لدمج لعبه الشطرنج في الأنشطة المدرسية.

وبالتعاون مع مدرسة المعارف بدبي، تم تنظيم برنامج تدريبي مكثف لتأهيل 102 معلم ومعلمة، من 35 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، لنيل شهادة معلم الشطرنج، وهدفت هذه الخطوة إلى توفير معلم شطرنج مؤهل في كل مدرسة، بهدف تعزيز مهارات الشطرنج لدى الطلاب، وتعزيز الروح الرياضية، والتفكير الاستراتيجي لديهم، وتعزيز مهاراتهم في لعبة الشطرنج، ومن ثم تعليمها للطلاب.

وتعكس هذه الجهود التزام الاتحاد الإماراتي بتعزيز التعليم، وتطوير قدرات الطلاب في مختلف المجالات، وتبرز أهمية الشطرنج كأداة تعليمية تعزز التفكير الاستراتيجي والتحليلي لدى الطلاب، ومن المتوقع أن تحقق هذه الاستراتيجية تأثيراً إيجابياً على تطوير المهارات العقلية، والتحصيل الأكاديمي للطلاب في الإمارات.

وبالإضافة إلى تدريب المعلمين، يسعى الاتحاد إلى توفير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ استراتيجية تعليم الشطرنج في المدارس، وتشمل توفير لوحات الشطرنج، والموارد التعليمية المناسبة، بالإضافة إلى تنظيم بطولات ومسابقات شطرنج داخل وخارج المدارس.

اهتمام كبير

وأكد تريم مطر تريم رئيس الاتحاد، في تصريح خاص لـ «البيان»، على أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير التعليم، وبناء مجتمع معرفي، وتأمل أن تكون رائدة في مجال تعليم الشطرنج، وأن تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الوعي بفوائد هذه اللعبة القديمة، وتعميق فهمها في المجتمع المحلي والعالمي، وأوضح أن من أولويات مجلس الإدارة، نشر لعبة الشطرنج في كافة مدارس الدولة، واكتشاف المواهب وتطويرهم، وأفاد بأنه سعيد بالإقبال الكبير من المدارس للمشاركة في دورة تأهيل معلم شطرنج.

ومن جهته، قال مصطفي الفحام منسق المبادرة في التدريب، رئيس قسم التربية الرياضية في مدرسة المعارف: «من المتوقع أن يكون لتعليم الشطرنج في المدارس تأثير إيجابي على المجتمع التعليمي بكامله، فإلى جانب تنمية مهارات الطلاب، وتعزيز تفكيرهم الاستراتيجي، يمكن أن يساعد تعليم الشطرنج في تعزيز التفاعل الاجتماعي، وتعزيز القيم الأخلاقية لدى الطلاب، مثل النزاهة والاحترام والروح الرياضية».

وأضاف أن الشطرنج يعد رياضة ذهنية تعزز العديد من المهارات الحيوية لدى الطلاب، مثل التركيز، والصبر، واتخاذ القرارات، والتحليل الاستراتيجي، وبفضل طبيعتها التعاونية والتنافسية، يمكن للشطرنج أن يسهم في تنمية روح الفريق والتعاون بين الطلاب.

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