يتقدمها زورق «فزاع» ممثل الإمارات الوحيد في الجولة الختامية ..9 زوارق في بطولة العالم لـ«الاكس كات»



تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تستضيف الفجيرة منافسات الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «الإكس كات» جائزة الفجيرة الكبرى المقررة إقامتها في الفترة من الأول من ديسمبر المقبل وحتى الثالث منه، بمشاركة 9 زوارق يتقدمها زورق «فزاع» ممثل الإمارات الوحيد في الجولة الختامية بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي، إلى جانب زوارق أخرى من الكويت وأستراليا وبريطانيا وإيطاليا، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة العليا أمس بحضور أحمد إبراهيم المدير التنفيذي ورئيس لجنة الزوارق السريعة بالاتحاد الدولي، ومحمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي البحري.

وأكد أحمد إبراهيم رئيس اللجنة المنظمة أن الهدف من تنظيم سباقات الزوارق السريعة تنويع النشاط الرياضي في المنطقة والترويج السياحي من خلال احتضان العديد من الفعاليات والبطولات المحلية والعالمية، وأشار إلى أن ما يميز الحدث هذا العام أنه سيكون ضمن احتفالات البلاد بالعيد الثاني والخمسين للدولة، منوهاً إلى إقامة مسيرة بحرية احتفالاً بهذه المناسبة، وأشار إلى التعاون الدائم والمستمر بين ناديي الفجيرة البحري ودبي البحري، مشيراً إلى أن نادي دبي يدعم دائماً البطولات التي ينظمها نادي الفجيرة.

إثارة مرتقبة

ونوه إبراهيم إلى أن هدير محركات الزوارق السريعة سينطلق على مدار 3 أيام بدءاً من سباق السرعة إلى جانب إقامة السباق السابع يوم 2 ديسمبر ويوم 3 من الشهر نفسه سيكون السباق الثامن والأخير في هذه الجولة الرابعة والختامية من السباقات التي انطلقت منذ بداية العام، وشملت إقامة جولات عدة في إيطاليا ورومانيا بواقع جولتين في كل دولة.

بدوره أعرب محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي للرياضات البحرية عن ثقته في نجاح المونديال البحري الذي يقام في الفجيرة، وأشار إلى أن نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية قادر بما يمتلكه من كوادر وإمكانيات على توفير انطلاقة رائعة وواعدة للحدث الكبير.

ونوه إلى أن نادي دبي يفخر بأن يكون أحد الشركاء الاستراتيجيين في تنظيم الحدث وقال: نفخر بأن تكون الجولة الختامية على مياه الإمارات وتحديداً كورنيش نادي الفجيرة البحري مضيفاً: «اكس كات» بدأت من نادي دبي البحري ومن ثم تحولت من بطولات محلية إلى بطولات دولية وعالمية.

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