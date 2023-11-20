في ختام منافسات اليوم الرابع..سعيد بن صقر القاسمي يتوج أبطال «كلباء الشاطئية»

توج الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان الفائزين بالمراكز الأولى في ختام منافسات اليوم الرابع لدورة كلباء للألعاب الشاطئية في ألعاب التايكواندو وكرة السلة والريشة الطائرة، وحصد فريق الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول على مستوى الناشئين في التايكواندو، ونال فريق الشارقة المركز الثاني، وتشارك المركز الثالث كل من توب دان والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وفي فئة الأشبال حصل فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على المركز الأول، وتلاه فريق الفجيرة للفنون القتالية، وحل كل من فريقي الشارقة وضباط شرطة الشارقة بالمركز الثالث.

وتم تكريم الفائزين في ختام كرة السلة للرجال والسيدات، فئة الرجال فنال فريق نادي كلباء «أ» المركز الأول وكلباء «ب» المركز الثاني، فيما نال بايكينج المركز الثالث، وفي السيدات حصل نادي كلباء على المركز الأول وتلاه الشارقة لرياضة المرأة، فرع الوسطى فيما حل فريق الشارقة لرياضة المرأة، الشرقية بالمركز الثالث.

وفي الريشة الطائرة، نال فريق الرائد سبورت المركز الأول ويليه نيوفجن بادمنت أكايمي ثم فلاي بور، وفي تحدي الكاياك للفردي، نال يحيى فاضل عبدالله المركز الأول، وتلاه سعيد الشامسي ثم عمر عبدالله سلطان، ونال الثنائي جمعة راشد وسامي يوسف المركز الأول في الزوجي، ويليهما حسن خليل وحميد إسماعيل، وفي كرة القدم تأهل للدور نصف النهائي فريق الحميدي من المجموعة الأولى وفريق العامرات من الثانية.

حضور

حضر المنافسات ومراسم التتويج عبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة المنظمة ومحسن بن هاني البحراني رئيس مجلس إدارة نادي العامرات العُماني وعبدالله السماحي الأمين العام لاتحاد التايكواندو، ومحمد عثمان المدني عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتايكواندو، وأعضاء مجلس الإدارة عمر بن حنيفة نائب رئيس اللجنة المنظمة، وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية، وأحمد الحوسني المدير العام لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة.

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