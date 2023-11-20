انتاج مربط دبي يواصل التفوق.. «دي شهار» يسجل أعلى قيمة في العالم



حقق مزاد مربط دبي للخيول العربية، الذي أقيم أمس الأول، في ميدان القاعة المغطاة بالمربط، وعبر البث الإلكتروني المباشر، أحد أهم الأرقام القياسية العالمية، وذلك بتسجيل أعلى قيمة بيع لشبوة فحل في العالم، ويتعلق الأمر بشبوة الفحل دي شهار، وهو من الفحل العالمي إكسكاليبور إي إيه، والفرس البطلة دي شيهانة، محققة 100 ألف دولار، نحو 370 ألف درهم.

واستقطب المزاد عدداً كبيراً من الملاك الذين يمثلون مرابط كبرى من الإمارات والخليج والعالم، أكدت حرصها على اقتناص الفرصة لدعم دماء محركاتها الإنتاجية، من خلال المزايدة على 77 خيلاً من أجود الأصائل المتميزة التي طرحها المربط للمساهمة في تغذية المرابط المستفيدة، بجودة السلالات التي أثبتت قدرتها الإنتاجية، وقوتها الإنجازية في الميادين العالمية، التي لا يزال مربط دبي يتصدر أفضليتها ومركزها الأول على مستوى العالم.

وشكّل المزاد فرصة ذهبية لعشاق الخيل العربية، بما تميز به من أسعار تنافسية، قرر مربط دبي أن تكون في متناول كل مستويات المرابط والملاك، دعماً لتوسيع دائرة الجودة لدى الجميع. وهو ما أكده العديد من المتزايدين الذين استفادوا من المزاد، حيث تم اقتناء العديد من رؤوس إنتاج مربط دبي ذات المواصفات الجمالية المتميزة والأصول النقية. وتراوحت الأسعار المتاحة أمام المتزايدين بين قيم شراء سانحة لم تتجاوز المليون درهم للخيل الواحدة، فيما حقق الجزء الخاص بمزايدات الشبوات أرقاماً كبيرة، عبّرت عن أهمية الأفحل العالمية المنتجة للأبطال في مربط دبي، ومنها الفحل الواعد دي شهار، الذي كان سيد ميدان المزاد، ومعه أيقونة الإنتاج العالمي، الفحل إف إيه إل رشيم، الذي بيعت شبوته بمبلغ 44.900 دولار، ما يعادل 165 ألف درهم، ثم فحل الإنتاج العالمي الجديد الفحل دي سراج، الذي بيعت شبوته بمبلغ 60.490 دولاراً، ما يعادل 222 ألف درهم.

وبعد أن كان كل من الفحلين العالميين إف إيه إل رشيم، ودي سراج، قد سجلا لقيمة شبوتيهما في مزادات دولية سابقة أعلى قيمة، أحرز الفحل دي شهار رقماً قياسياً جديداً في مزادات مربط دبي، فاتحاً بذلك أفقاً جديداً واعداً في الإنتاج العالمي، الذي أشاد به الخبراء الدوليون، وأكده الرقم القياسي في التنافس على شبوة دي شهار في مزاد مربط دبي بين المزادات الدولية الكبرى، وبين الأفحل العالمية المنتجة.

إنجاز قياسي

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته بالإنجاز القياسي الجديد للفحل دي شهار، وكذا لاستمرار الإقبال على الفحلين العالميين، المنتج القيادي إف إيه إل رشيم، ووريثه العالمي المتميز، الفحل دي سراج. وقال التوحيدي: «مثلما سجل المزاد رقماً قياسياً جديداً للفحل دي شهار بين أفحل العالم، فإنه يبشر بمرحلة جديدة لإنتاجنا المحلي العالمي، وهذا يذكرنا بالتفوق المتميز لوريث أيقونة الإنتاج العالمي إف إيه إل رشيم، وأقصد الفحل دي سراج، الذي كان على مستوى توقعاتنا، ومستوى توقعات كل المرابط والملاك الذين اختاروا علامة دبي العالمية في الإنتاج والإنجاز».

وأضاف التوحيدي: «مزاد مربط دبي في نوفمبر، كان هدفه دعم المعنيين بتطوير الخيل العربية الأصيلة. وقد تم تحقيق هذا الهدف في المزاد، وهو واحد من المزادات التي يطلقها المربط خلال كل موسم، مع اعتبار أهداف كل مزاد ووجهته الخاصة. نعتبر مزاد نوفمبر ناجحاً، لا سيما وهو متوج برقم قياسي جديد لفحل منتج جديد من الإنتاج المحلي لمربط دبي بأفق عالمي».

مرحلة جديدة

من جانبه، أكد عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، أن مزاد نوفمبر يعتبر حلقة ناجحة في برنامج مزادات المربط العالمية، التي تقام على مدى العام. وقال المرزوقي: «حققت العديد من المرابط أمجاداً عظيمة، من خلال الاستفادة من مزادات المربط، التي تمت مباشرة أو بالبث الإلكتروني، ومنها المزاد المتزامن مع بطولة دبي الدولية للجواد العربي، ومزادات أخرى محلية ودولية، كالتي أقيمت بالتزامن مع بطولة كأس كل الأمم في ألمانيا وغيرها. ومزاد اليوم، كان فرصة سانحة، ستؤكد الأيام أن من اختار علامة دبي العالمية، كان كسابقيه بطلاً مضمون النتائج».

وأضاف المرزوقي: «المزاد الجديد أثبت أن الإنتاج المحلي للمربط رهان عالمي. لقد استفادت المرابط من عروض مناسبة بامتياز خاص، وسوف تجني ثمار اختيارها، على شاكلة سابقيها من المرابط التي توجت بالألقاب، وأسعدت بجودة الإنتاج. كل التهاني للمستفيدين من المزاد، وننتظر أمجادهم التي تشبه أمجاد مربط دبي».

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