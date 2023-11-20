عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في بطولة الجامعة الأمريكية بالشارقة للقوة البدنية



توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الجامعة الأمريكية بالشارقة بالقوة البدنية، والتي أقيمت منافساتها بمشاركة 118 لاعباً ولاعبة من 18 جامعة في مسابقة الرجال و8 جامعات في مسابقة السيدات، وذلك بحضور مدير الجامعة المستشار البروفيسور تود لورسن، ومحمد عبدالرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام، وفيصل الغيص الزعابي عضو مجلس الإدارة وبطل العالم، وأحمد جوهر رئيس لجنة المسابقات.

نتائج

وأسفرت نتائج منافسات البطولة لفئة الرجال عن فوز الجامعة الأمريكية بالشارقة بالمركز الأول، وجاءت جامعة الشارقة في المركز الثاني، وحلت جامعة برمنجهام بدبي بالمركز الثالث، وفي فئة النساء فازت جامعة الإمارات بالمركز الأول والجامعة الأمريكية بالشارقة بالمركز الثاني، وجامعة الشارقة بالمركز الثالث، وفي فئة أفضل رفعة للرجال، فاز لاعبا الجامعة الأمريكية بالشارقة أحمد باسم، ونارتان رجب بالمركزين الأول والثاني، وحل ثالثاً عباس زاهيد من جامعة الإمارات، وفي فئة أفضل رفعة للسيدات فازت لاعبة الجامعة الأمريكية بالشارقة رؤى حجار بالمركز الأول، وجاءت رانيا الجنابي من جامعة الشارقة بالمركز الثاني، ولاما عرابي من الجامعة الأمريكية الشارقة بالمركز الثالث.

إشادة

أشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، بالاحتراف الاستثنائي الذي ساد أجواء الحدث ووصف تنظيم البطولة بالتجربة المثالية للمشاركين في المنافسات، معرباً عن استعداده لتكليف الجامعة الأمريكية بالشارقة استضافة إحدى البطولات الدولية للقوة البدنية في السنوات المقبلة تقديراً لها ودليلاً على التميز في مختلف الجهات.

سعادة

أعرب المستشار تود لورسن مدير الجامعة الأمريكية بالشارقة، عن سعادته بنجاح البطولة والروح الرياضية العالية التي سادت أجواء المنافسات والجهود التنظيمية التي بذلها قسم الرياضة والترفيه الطلابي في الجامعة الأمريكية بالشارقة، مشيداً بالتنظيم الرائع للبطولة، وسعادة أكبر للمتنافسين وهم يظهرون قوة ومهارة استثنائية.

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