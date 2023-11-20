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اتحاد الكاراتيه يستعرض الجاهزية لاستضافة الدوري العالمي

11/20/2023 3:01:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


استعرض اتحاد الإمارات للكاراتيه، الجاهزية لاستضافة فعاليات بطولة الدوري العالمي للشباب والناشئين وتحت 21 عاماً 2024، والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وذلك في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد والذي عقده بنادي ضباط شرطة دبي، برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وبحضور راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والمهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، والدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، والدكتورة حصة بن حيدر وإبراهيم النعيمي، عضوا مجلس الإدارة، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد.

وتقام البطولة للمرة الثانية على التوالي بضيافة الإمارات خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير المقبل، وذلك في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، حيث ناقش المجلس كل الترتيبات الخاصة باستضافة الحدث الكبير، والسعي الجاد لإظهاره بالصورة المطلوبة، باعتبار البطولة الأكبر في الفئات المحددة، وتكليف المهندس حميد شامس بمهام مدير البطولة، والدكتور عبدالله البادي، منسقاً عاماً.

كما استعرض المجلس الاستعدادات الخاصة بإقامة بطولة الكأس للموسم الرياضي الجديد، وتكليف إبراهيم النعيمي، بمهام المنسق العام للبطولة، للتواصل مع الجهات المعنية، والترتيب لإخراج الحدث بشكل مميز.

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