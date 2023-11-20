تصدر جدول ترتيب أندية المجموعة الأولى للدوري ..طائرة الوصل تحلق بانتصار مهم في دوري السيدات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أسفرت مباريات الجولة الثانية من دوري السيدات للكرة الطائرة ، عن فوز نادي أبوظبي على إيليت 3-0، والوصل على اسبيريا، وأبوظبي سبايكرز على أي ليت، والشارقة الرياضي للمرأة في المنطقة الشرقية على الجامعة الأمريكية، والشارقة الرياضي للمرأة على أكاديمية ايبك بنفس النتيجة، أكاديمية فاطمة بنت مبارك على وايلد كاتس 3 - 2.
وتصدر الوصل جدول ترتيب أندية المجموعة الأولى للدوري بانتصارين و6 نقاط، ويليه أكاديمية فاطمة بنت مبارك بانتصارين و5 نقاط، ووايلد كاتس دون انتصار وبنقطة واحدة، واسبيريا في المركز الأخير دون انتصار أو نقاط، ويتقاسم فريقا الجامعة الأمريكية ونادي أبوظبي، المجموعة الثانية بانتصارين و6 نقاط لكل منهما، ويليهما الشارقة لرياضة المرأة في المنطقة الشرقية وايليت في المركز الثاني دون انتصار أو نقاط.
فيما يتصدر فريق الشارقة لرياضة المرأة، المجموعة الثالثة بانتصارين و6 نقاط، ويليه ايبك وسبايكرز بانتصار و3 نقاط لكل منهما، واي لايت في المركز الرابع الأخير دون انتصار أو نقاط.
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