تصدر جدول ترتيب أندية المجموعة الأولى للدوري ..طائرة الوصل تحلق بانتصار مهم في دوري السيدات

أسفرت مباريات الجولة الثانية من دوري السيدات للكرة الطائرة ، عن فوز نادي أبوظبي على إيليت 3-0، والوصل على اسبيريا، وأبوظبي سبايكرز على أي ليت، والشارقة الرياضي للمرأة في المنطقة الشرقية على الجامعة الأمريكية، والشارقة الرياضي للمرأة على أكاديمية ايبك بنفس النتيجة، أكاديمية فاطمة بنت مبارك على وايلد كاتس 3 - 2.

وتصدر الوصل جدول ترتيب أندية المجموعة الأولى للدوري بانتصارين و6 نقاط، ويليه أكاديمية فاطمة بنت مبارك بانتصارين و5 نقاط، ووايلد كاتس دون انتصار وبنقطة واحدة، واسبيريا في المركز الأخير دون انتصار أو نقاط، ويتقاسم فريقا الجامعة الأمريكية ونادي أبوظبي، المجموعة الثانية بانتصارين و6 نقاط لكل منهما، ويليهما الشارقة لرياضة المرأة في المنطقة الشرقية وايليت في المركز الثاني دون انتصار أو نقاط.

فيما يتصدر فريق الشارقة لرياضة المرأة، المجموعة الثالثة بانتصارين و6 نقاط، ويليه ايبك وسبايكرز بانتصار و3 نقاط لكل منهما، واي لايت في المركز الرابع الأخير دون انتصار أو نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز