سيندي فابر ولورا عزت تتوجان بماراثون اليوم الوطني للهجن

اختتمت منافسات النسخة الخامسة من المفحام الأولي لماراثون اليوم الوطني للهجن لغير المواطنين، التي تنظمها إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في نادي دبي لسباقات الهجن في منطقة المرموم



وامتدت مسافة السباق التمهيدي الأول إلى 1200 متر لفئة الوزن المفتوح، وفيه استطاعت سيندي فابر من لوكسمبورغ تحقيق المركز الأول.

أما في فئة وزن الفردة، لمسافة 1500 متر، تمكنت الاستونية لورا عزت من الحصول على المركز الأول. وتوّج عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الفائزين، بحضور ممثلي نادي دبي لسباقات الهجن.





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