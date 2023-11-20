يقام السباق على مسار انسيابي يصل إلى 2.3 كلم ..أولى جولات قوارب التجديف في قناة دبي المائية السبت



ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يوم السبت المقبل، سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الأولى من بطولة دبي للموسم الرياضي 2023-2024).

ويقام السباق على مسار انسيابي، يصل إلى 2.3 كلم في قناة دبي المائية، بالقرب من ممشى الجداف، قبالة محمية خور دبي للحياة الفطرية، في المنطقة الواقعة بين جمال الحاضر في الخليج التجاري، وواجهة خور دبي والطبيعة الخلابة.

وتجمع بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، نخبة البحارة والنواخذة والملاك من دولة الإمارات العربية المتحدة في الشوط المحلي، والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي في قوارب مملكة البحرين وسلطنة عمان، إضافة إلى قوارب المؤسسات والشركات والذين يتنافسون في شوط المؤسسات.

وتبدأ اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، التجهيزات للحدث الكبير، بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وكذلك استكمال إجراءات التسجيل للمشاركة عبر البوابة الإلكترونية للنادي يومياً، حتى موعد إغلاق باب التسجيل يوم الجمعة المقبل، حيث سيتم اعتماد وإعلان قائمة القوارب المشاركة في السباق.

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ويشهد الموسم الحالي تنظيم النادي ثلاث جولات في بطولة دبي 2023-2024، حيث ستنطلق الجولة الأولى يوم السبت المقبل، وتقام الجولة الثانية يوم السبت التاسع من شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم بعدها إعلان الترتيب العام المؤهل للمشاركة في شوط أغلي البطولات (كأس آل مكتوم)، مسك ختام سباقات موسم التجديف، والمقرر يوم السبت الموافق 23 من الشهر نفسه.

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