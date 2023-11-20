بحضور حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي..الجالبوت يقود الحمرية خلفاً لمحمد إسماعيل



تعاقد نادي الحمرية مع المدرب المواطن محمد الجالبوت، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بدوري الدرجة الأولي خلفاً لمواطنه محمد إسماعيل الذي غادر منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق.

ووقع الجالبوت على عقد تدريب الفريق بحضور حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، وأعضاء المجلس.

وقال حميد الشامسي: التعاقد مع الجالبوت جاء بالخبرات التي يملكها فضلاً عن إنجازاته مع الأندية التي أشرف على تدريبها.

ووجه محمد الجالبوت الشكر لإدارة الحمرية على ثقتها به لقيادة الفريق، مؤكداً جاهزيته لتقديم الإضافة للفريق وتحقيق نتائج إيجابية تليق باسم النادي.

ودعا الجالبوت، جمهور النادي إلى مؤازرة اللاعبين، باعتباره اللاعب رقم واحد.

وسبق لمحمد الجالبوت، قيادة مجموعة من الأندية مثل العربي ودبا الحصن، ونادي الإمارات الذي حقق معه في الموسم الماضي الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز