أقيمت لأول مرة في الشرق الأوسط..«بوديسيا ذا فيكتوريوس» بطل «تشيسترتونز للبولو»



فاز الفريق السعودي بوديسيا ذا فيكتوريوس الرياض، بلقب بطولة تشيسترتونز للبولو، التي أقيمت لأول مرة في الشرق الأوسط، بالتعاون مجلس دبي الرياضي، في نادي ديزرت بالم للبولو، ونظمتها شركة تشيسترتونز العالمية.



وقام بتتويج الفائزين كل من سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وصلاح موسى رئيس مجلس إدارة تشيسترتنس العالمية، وعمرو زيدان رئيس الاتحاد السعودي للبولو، وعلي البواردي مؤسس نادي ديزرت بالم للبولو.



وتوج الفريق السعودي بلقب البطولة الأولى من نوعها، بعد فوزه على الفريق الإنجليزي تشسترتونز لندن، وكما فاز الفريق الإماراتي نورثرن داتا جروب دبي على فريق إنجلترا للبولو.



وتعد البطولة إضافة كبيرة ومهمة إلى أجندة الفعاليات الرياضية التي تقام في دبي، والتي تمتاز بالتنوع، واستقطاب نخبة الرياضيين العالميين، لا سيما أن دبي تعد من المدن المميزة بوجود ملاعب ومنتجعات لممارسة البولو، وفق أرفع المستويات العالمية، وكذلك وجود أهم الفرسان من مختلف الدول في هذه الرياضة، والدعم الذي توليه الشركات والمنظمون لهذه البطولات، التي تستقطب اهتماماً عالمياً، وتتميز بارتفاع مستوى منافساتها.

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