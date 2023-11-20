خلال مباراة منتخبي البلدين غداً..الاتحاد البحريني يخصص 4000 تذكرة لجماهير الإمارات

وجه الاتحاد البحريني لكرة القدم بتيسير إجراءات دخول جماهير منتخب الإمارات إلى استاد البحرين الوطني خلال مباراة منتخبي البلدين غداً ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027 بشكل مفتوح دون أي مقابل.

وقرر الاتحاد البحريني، في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمعه مع شقيقه الإماراتي، تخصيص 4000 مقعد لجماهير منتخب الإمارات الوطني، يمين المقصورة بالكامل، حيث سيكون الدخول من البوابة الخارجية رقم (2) لاستاد البحرين الوطني.

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