قذيفة إسرائيلية تقتل 12 شخصاً بمستشفى في غزة

أصابت قذيفة الطابق الثاني من مستشفى شمالي غزة، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة التي تقودها حماس ومسؤول طبي، بينما تركز القوات الإسرائيلية على استهداف المرافق الطبية التي تقول إن مسلحي حماس يحتمون بها.

واندلع قتال عنيف حول المستشفى الإندونيسي الذي يؤوي آلاف المرضى والنازحين منذ أسابيع.

وجاء القتال بعد يوم من إجلاء منظمة الصحة العالمية 31 طفلاً من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وهو أكبر مستشفى في القطاع، حيث كانوا من بين أكثر من 250 مريضاً أو جريحاً في حالة حرجة عالقين هناك بعد أيام من دخول القوات الإسرائيلية إلى المجمع.

وتقول إسرائيل إن حماس تستخدم المدنيين والمستشفيات دروعاً، بينما يقول المنتقدون إن الحصار الإسرائيلي والقصف الجوي المستمر يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي لنحو 2.3 مليون فلسطيني في القطاع، بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وقُتل أكثر من 11500 فلسطيني - ثلثاهم من النساء والأطفال - منذ بدء الحرب، وفقاً للسلطات الصحية الفلسطينية، وتم الإبلاغ عن فقدان نحو 2700 شخص.

وقُتل نحو 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم خلال هجوم 7 أكتوبر، وأسر المسلحون نحو 240 شخصاً.

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