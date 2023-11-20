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تقرير أممي يحذر من احتمال ارتفاع الحرارة 3 درجات عالمياً

11/20/2023 3:01:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم، أن التعهدات الحالية للدول المتعلقة بالانبعاثات ومواجهة تغير المناخ لا تزال تنذر بارتفاع درجات الحرارة في العالم نحو ثلاث درجات مئوية في هذا القرن.

وأشار تقرير فجوة الانبعاثات السنوي إلى أن العالم في طريقه ليشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بين 2.5 و2.9 درجة مئوية أعلى من مستويات ما قبل عصر الصناعة إذا لم تعمل الحكومات على دعم العمل المناخي.

ويتوقع العلماء أن يشهد العالم عدة كوارث عند ارتفاع درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات مئوية، بدءاً من ذوبان الصفائح الجليدية إلى جفاف غابات الأمازون المطيرة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: «الاتجاهات الحالية تقود كوكبنا إلى ارتفاع حتمي في درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات مئوية».

وسيجتمع قادة العالم قريباً في دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) من أجل الحفاظ على الهدف الذي نصت عليه اتفاقية باريس المتمثل في منع درجة الحرارة العالمية من الارتفاع أكثر من 1.5 درجة.

وذكر التقرير أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري يجب أن تنخفض 42 في المئة على مستوى العالم بحلول عام 2030 لمنع درجات الحرارة من تجاوز عتبة 1.5 درجة.

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