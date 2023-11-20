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السجن 15 سنة لنجل رئيس حكومة سابق في الجزائر

11/20/2023 3:01:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أدان القضاء الجزائري، اليوم، نجل رئيس حكومة سابق بالسجن 15 عاماً، و7 أعوام لمتهمين اثنين آخرين، وتغريم كل واحد منهما نحو 7500 دولار، جرت متابعتهم في ملف فساد يتعلق بتسريب دفتر الشروط أعدته شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة لاقتناء 15 طائرة.

وكان النائب العام النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، التمس، أمس، توقيع عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيس، وهو نجل علي بن فليس، رئيس حكومة سابق، و20 سنة في حق كل من عضو الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ومضيفة طيران، مع تغريم كل واحد من المتهمين الثلاثة 15 ألف دولار.

ووجَّه النائب، بحسب صحيفة «الشروق» الجزائرية، تهم «التخابر والخيانة ومحاولة زعزعة استقرار وأمن البلاد وتمويل الحملة الانتخابية بغرض ظفر والد المتهم الرئيس بكرسي الرئاسة»، إلى المتهمين الثلاثة.

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