زلزال بقوة 4.3 درجات يهزّ جنوب إيران

(MENAFN
- Al-Bayan)
هزّ زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم "الاثنين"، منطقة "سركز أحمدي" في محافظة هرمزكان جنوب إيران، دون أن يسفر عن أي خسائر.
صرح بذلك مدير عام هيئة الطوارئ في المحافظة "مهرداد حسن زادة، لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأكد "حسن زادة"، بأن فرق التقييم توجهت الى منطقة الحادث فور التبلغ بوقوعه.
وأضاف، بأنه تم الاتصال أيضا مع المسؤولين المعنيين في منطقة الزلزال، الذين أكّدوا على غرار نتائج التقييم، أن الحادث لم يسجّل أي خسائر ملفتة.
وأفاد مركز رصد الزلازل الوطني، بأنه تحدّد مركز هذا الزلزال على عمق 19 كيلومترا من سطح الأرض.
وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجة وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف
37ألف قتيل و100 ألف مصاب.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN20112023000110011019ID1107459836
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.