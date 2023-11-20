زلزال بقوة 4.3 درجات يهزّ جنوب إيران



هزّ زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم "الاثنين"، منطقة "سركز أحمدي" في محافظة هرمزكان جنوب إيران، دون أن يسفر عن أي خسائر.

صرح بذلك مدير عام هيئة الطوارئ في المحافظة "مهرداد حسن زادة، لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأكد "حسن زادة"، بأن فرق التقييم توجهت الى منطقة الحادث فور التبلغ بوقوعه.

وأضاف، بأنه تم الاتصال أيضا مع المسؤولين المعنيين في منطقة الزلزال، الذين أكّدوا على غرار نتائج التقييم، أن الحادث لم يسجّل أي خسائر ملفتة.

وأفاد مركز رصد الزلازل الوطني، بأنه تحدّد مركز هذا الزلزال على عمق 19 كيلومترا من سطح الأرض.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجة وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف

37ألف قتيل و100 ألف مصاب.

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