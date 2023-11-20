مجموعة دلسكو تنظّم حملة لزراعة أشجار القرم في دولة الإمارات

نظّمت مجموعة دلسكو حملة لزراعة 300 شجرة قرم بمشاركة 100عضواً من طاقم المجموعة، والتي تضم عدة شركات ، بالاضافة إلى طواقم عملائها المؤسسيين وذلك في خطوةٍ تؤكد التزامها بإطلاق المبادرات البيئية والترويج لها، وتهدف لدعم الجهود الوطنية الرامية للمساهمة في مكافحة تأثيرات التغيُّر المناخي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار أجندة الاستدامة التي تعتمدها مجموعة دلسكو تمهيداً لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، وذلك بهدف دعم المشروع الوطني لعزل الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي انضمت إليه دلسكو بكل فخر في عام 2023؛ حيث يهدف هذا المشروع، الذي أطلقته وزارة التغيُّر المناخي والبيئة، إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم جديدة في شتى أنحاء الدولة بحلول عام 2030.

وقام كل مشاركٍ في حملة دلسكو بزراعة شجرتين في محمية جبل علي للحياة الفطرية، والخاضعة لإدارة مجموعة الإمارات للبيئة البحرية (EMEG)؛ حيث سيتمُّ استخدام أحدث التقنيات وتكنولوجيا الواقع الافتراضي لمراقبة نمو الأشجار ومساهمتها في الحدِّ من الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق EcoMatcher الذي يتيح شفافيةً معزّزة لمتابعة جهود التشجير.



تلعب أشجار القرم دوراً هاماً في الحفاظ على البيئة عبر تثبيت التربة الساحلية وحمايتها ومنع تآكلها، ودعم الحياة الفطرية داخل الأنظمة البيئية الساحلية لتتيح موئلاً لآلاف الأنواع من الكائنات الحيّة. كما أنها تُساهم في الحد من الغازات الدفيئة الضارّة عن طريق عزل ما يصل إلى 15 كغ من الكربون عن الشجرة الواحدة كل عام، ما يعني أن الأشجار الـ300 التي تمت زراعتها في 16 نوفمبر الجاري والأشجار الـ120 التي غرستها دلسكو العام الماضي سوف تعزل مجتمعةً 6300 كغ من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وتحتضن دولة الإمارات حالياً 60 مليون شجرة قرم تغطي مساحة 183 كيلومتراً مربعاً وتلتقط 43 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وبزراعة 100 مليون شجرة إضافية سيتم عزل 115 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام.

وقال جون غرينجر، المدير التنفيذي للعمليات في دلسكو للحلول البيئية: "باعتبارها قوة رائدة في الحلول البيئية، تفخر دلسكو بدعم المبادرات التي تساهم في الحفاظ على كوكبنا وتحسين واقعه البيئي. فبعدَ أول مبادرةٍ لزراعة أشجار القرم مع موظفينا في العام الماضي، حرصنا على العودة بقوّةٍ أكبر وتنظيمٍ أفضل هذا العام من خلال الجمع بين أعضاء طواقمنا، الذين نطلق عليهم 'أسرة دلسكو'، وأعضاء فرق عملائنا، ما يؤكد التزامنا المشترك بضمان مستقبلٍ أفضل لطواقمنا ولعالمنا ككل".

وأضاف قائلاً: "إن فريق مجموعة الإمارات للبيئة البحرية يقوم بعملٍ رائع في حماية الحياة البحرية في جبل علي، ونحن مسرورون للعب دورنا في دعم وصون النظام البيئي الطبيعي والتنوع البيولوجي للمحمية".

يُشار إلى أن مبادرة دلسكو لزراعة الأشجار تضمنت أيضاً حملةً لتنظيف الشاطئ أثمرت عن إزالة 1246 كغ من النفايات، وذلك تماشياً مع التزام الشركة المستمر بحماية البيئة والترويج للتفكير الأخضر بين موظفيها وأهم أصحاب المصلحة الرئيسيين والمجتمع بشكلٍ عام.

