طرق دبي تعتمد خطة متكاملة لتنقل سهل ومستدام لاستقبال المشاركين وزوار COP28

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، شريك رئيسي للمسار لمؤتمر الأطراف (COP28)، خطة متكاملة للمشاركة في المؤتمر، الذي سيعقد في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، وذلك بالتنسيق مع مكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، ومدينة إكسبو دبي، حيث تشارك الهيئة بعدد من المبادرات المتميزة والمتنوعة تشمل تقديم خدمات التنقل في منطقتي المؤتمر الزرقاء المخصصة للوفود الرسمية، والخضراء المخصصة للشركات والأفراد، ومؤتمر الشباب للمناخ (COY18)، إضافة إلى توفير وسائل نقل شاملة صديقة للبيئة لتسهيل وصول الوفود إلى موقع الحدث ومن ثم التنقل داخله.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الهيئة وجهودها لإنجاح الحدث العالمي الذي يقام في دولة الإمارات، ويعزز مكانتها الرائدة وقدرتها على تنسيق الجهود العالمية لمواجهة أكثر الظواهر التي تشغل البشرية، في ظل ما تمتلكه دولة الإمارات ودبي من بنية تحتية وطرق متطورة وصديقة للبيئة وفق أعلى المعايير العالمية، وإبراز جهود الإمارات ومنجزاتها في مجال حماية البيئة.

خطط فنية لإدارة التنقل



ووضعت هيئة الطرق والمواصلات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خططاً فنية لإدارة التنقل باستخدام وسائل النقل المختلفة من خلال محطات مترو دبي ومحطات الحافلات، إضافة إلى مركبات الأجرة الموزعة في موقع الحدث، كما وضعت خطة لإدارة وتحديد نقاط للخدمات والحركة المرورية للمركبات على شبكة الطرق المحيطة والتقاطعات المرورية في موقع الحدث، وخططاً بديلة للتعامل مع جميع الفرضيات المحتملة لتحقيق التنقل الآمن والسهل في حال حدوث ازدحام مروري، لضمان انسيابية الحركة المرورية بشكل دائم على مدار أيام الحدث.

وانسجاماً مع جهودها وحرصها على تشجيع العمل المناخي وتخفيض الانبعاثات، وفرت الهيئة إصداراً خاصاً وحصرياً من "بطاقات نول" للمندوبين المشاركين في مؤتمر الأطراف لتشجيعهم وتمكينهم من استخدام المواصلات العامة في إمارة دبي بشكل مجاني طيلة فترة المؤتمر.

مواعيد المترو

ويمكن لزوار مؤتمر الأطراف "كوب 28" الوصول إلى موقع الحدث من خلال استخدام مترو دبي للوصول إلى محطة مترو إكسبو 2020، ويعتبر الخيار الأمثل للاستدامة البيئية، والوسيلة الأسهل للوصول إلى موقع الحدث، وحددت الهيئة مواعيد خاصة لمترو دبي، من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل طوال أيام المؤتمر، مع توفر مواقف متعددة الطوابق للسيارات في محطات، سنتر بوينت، واتصالات من إي آند، وجبل علي، مجاناً لمستخدمي المواصلات العامة.

الحافلات ومركبات الأجرة



وتتضمن خطة التنقل الداخلي في موقع الحدث توفير 67 حافلة صديقة للبيئة، تعمل بالوقود الحيوي، بالإضافة إلى 10 حافلات كهربائية تخدم زوار المكان، وذلك من خلال 4 مواقف داخل مدينة إكسبو دبي.

كما وفرت الهيئة خطوط حافلات جديدة لنقل المندوبين المشاركين في تنظيم الحدث، حيث يتم نقلهم إلى أماكن متفرقة، مثل جميرا بيتش ريزيدنس (JBR)، ومول الإمارات وابن بطوطة، وغيرها من الأماكن الحيوية في الإمارة، لتسهيل وصولهم إلى وجهاتهم بعد انتهاء ساعات عمل المترو.

وفيما يخص مركبات الأجرة والمركبات الفاخرة في دبي، التي ستخدم الحدث، فإن القطاع يحتوي على أكثر من 10 آلاف مركبة هجينة و1000 مركبة كهربائية في قطاع النقل الفاخر، حيث يمكن للجمهور طلب المركبات في موقع مدينة إكسبو عن طريق منصة هلا تاكسي على تطبيق كريم (لمركبات الأجرة)، وكذلك لمستخدمي مركبات النقل الفاخر عن طريق تطبيقات: أوبر - كريم – يانجو، كما تم تخصيص 4 مواقع لوقوف تلك المركبات في مدينة إكسبو عند بوابات الفرص – التنقل – الاستدامة، وبوابة المترو.



وركزت خطة الهيئة الفنية على إدارة وتحديد نقاط الخدمات والحركة المرورية لوسائل التنقل المتنوعة على شبكة الطرق المحيطة بالمواقع والمواقف العامة والتقاطعات المرورية في موقع الحدث، مع وضع خططاً بديلة للتعامل مع جميع الفرضيات المرورية المحتملة لتوفير تنقل آمن وسهل على مدار أيام الحدث.

إضافة إلى ذلك وضعت الهيئة أكثر من 100 لوحة إرشادية في الطرق لتمكين الزوار والمشاركين من تحديد وجهتهم والوصول بسهولة إلى موقع المؤتمر.



انبعاثات صفرية

وتشارك الهيئة في مؤتمر الأطراف (COP20)،

بعدد من المبادرات، منها مبادرة: "استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات - لمواصلات عامة ذات صافي انبعاثات صفرية عام 2050"، التي ستقدمها الهيئة بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة في جناح الإمارات، في المنطقة الزرقاء، من خلال عرض مرئي يبرز أهم محاور الاستراتيجية ويشجع على استخدام وسائل التنقل المستدامة.

وخصصت هيئة الطرق والمواصلات منصة في المنطقة الخضراء في المؤتمر، لتوعية المشاركين في الحدث حول أهم المبادرات والمشاريع الحيوية التي تنفذها، ومنها: استراتيجية التنقل ذاتي القيادة، والمحطات المستقبلية للتاكسي الجوي، واستراتيجية الميل الأول والأخير، وتنوع وسائل النقل الجماعي والمرن ومقدمي الخدمات، ووسائل التنقل المستدامة في الهيئة واستراتيجيتها لمواصلات عامة ذات صافي انبعاثات صفرية 2050.

الشباب والمناخ



وتشارك الهيئة أيضاً بعرض مرئي خلال فعاليات النسخة الثامنة عشرة القادمة من مؤتمر الأمم المتحدة للشباب (COY18)، حيث خصصت جلسة لتقديم عرض مرئي للشباب المشاركين في المؤتمر، لتسليط الضوء على التنقل الأخضر في المواصلات العامة ومركبات الأجرة، وأهم المبادرات الابتكارية والخطط لخفض الانبعاثات من حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة في إمارة دبي.

ودعماً لجهود الشباب في العمل المناخي، وفرت الهيئة بطاقات نول مجانية مشحونة مسبقاً للشباب المشاركين في المؤتمر لتشجيعهم وتمكينهم من استخدام المواصلات العامة في إمارة دبي بشكل مجاني خلال فترة مؤتمر الشباب للمناخ.

طريقكم الأفضل لعالم أفضل

ودعت هيئة الطرق والمواصلات المشاركين وزوار (COP28)، إلى استخدام المواصلات العامة للوصول إلى مقر المؤتمر في مدينة إكسبو دبي، تحت شعار، "طريقك الأفضل لعالم أفضل"، بهدف حثهم على المشاركة في حماية المناخ واختيارهم طريقة الوصول إلى مقر الحدث التي ستبدأ باستخدام المواصلات العامة، مع الاستمتاع برؤية معالم دبي والمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية، وبذلك تكون مشاركتهم في أهداف المؤتمر قد بدأت بالفعل قبل الوصول إليه.

مسار الوصول



ويمكن لزوار مؤتمر الأطراف COP28 الحصول على بطاقة "نول" وتحميل تطبيق "سهيل" والتعرف إلى أفضل وأسهل وأسرع مسار للوصل إلى مقر المؤتمر من خلال تحميل تطبيق "سهيل"، لاستخدام المترو وحافلات الهيئة الكهربائية، باعتبارها الوسيلة الأكثر استدامة للتنقل داخل المؤتمر، وأسطول المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة المتوفر لدى مشغلي مركبات الأجرة في الإمارة، وجعل الرحلة أكثر سهولة وصداقة للبيئة.

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