«دع الناس يموتون».. تحقيق يكشف تصريحاً صادماً لسوناك بشأن كوفيد

كشف تحقيق بشأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) عن تصريح صادم لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، موضحاً أنه قال: «دع الناس يموتون».

وأثار التصريح، الذي أظهرته مذكرات كبير المستشارين العلميين السابق، باتريك فالانس، جدلاً واسعاً، إذ زعم أن سوناك، الذي كان مستشاراً في ذلك الوقت، قال: «دع الناس يموتون، ولا بأس بذلك»، حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

واستمعت لجنة التحقيق بشأن كوفيد لشهادات أكدت أن سوناك رأى أن على الحكومة البريطانية أن تترك الناس يموتون أثناء الجائحة، وتم توثيق الاتهام، الذي وجَّهه رئيس الأركان السابق دومينيك كامينغز.

ووفقاً للشهادات، فإن رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون دافع عن «السماح لكل شيء بالانهيار». بعد ذلك، شارك كامينغز، الذي كان في ذلك الوقت كبير مستشاريه، تعليق سوناك المزعوم الذي يتفق مع جونسون.

وعلى الرغم من أن باتريك قال إنه لم يسمع شخصياً سوناك يعبّر عن مثل هذا الرأي، فإنه قال في التحقيق: «هذا ما قاله دومينيك كامينغز».

وأكد متحدث باسم سوناك أنه لن يرد على كل ادعاء بشكل مجزأ بعد الاتهامات الجديدة، مشيراً إلى أن الناس سيستمعون إلى رئيس الوزراء عندما يقدم أدلته للتحقيق.

وكان الادعاء المفاجئ، الذي أطلقه كامينغز، واحداً من ادعاءات عدة دامغة عن دور سوناك خلال أزمة كوفيد، حيث ألقى باتريك باللوم عليه في تأجيج موجة ثانية من خلال السماح للناس بتناول الطعام في الأماكن المفتوحة.

وقال باتريك إنه من الصعب للغاية أن نقتنع بأن تناول الطعام بالخارج يساعد على منع زيادة انتقال العدوى، لافتاً إلى أنه هو وكبير المسؤولين الطبيين، كريس ويتي، لم يتم إخبارهما بالقرار حتى الإعلان عنه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز