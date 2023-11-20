إسرائيل تعلن تجدد هجمات حماس الصاروخية على تل أبيب

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تعرض إسرائيل مجددا لهجمات صاروخية من قطاع غزة، مما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار من الغارات الجوية في مدينة تل أبيب.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، وفقا لبيانات من الشرطة المحلية، بأن شظايا الصواريخ سقطت في بلدة حولون بجنوب تل أبيب، مساء اليوم الاثنين.



من جانبها، أعلنت حركة "حماس" مسؤوليتها عن القصف.

وتعرضت تل أبيب، يوم الجمعة الماضية، لهجوم صاروخي أصيب على أثره ثلاثة أشخاص، أحدهم إصابته خطيرة.

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في قطاع غزة منذ السابع من الشهر الماضي عندما اطلقت حماس التي تسيطر على القطاع عملية "طوفان الأقصى" التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.

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