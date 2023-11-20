البيت الأبيض يعلق على مخاوف التعامل مع إيلون ماسك



قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي اليوم الاثنين إنه ليس لديه علم بالجهود الرامية إلى وقف اعتماد الحكومة الأمريكية على الشركات التكنولوجية المملوكة لإيلون ماسك ردا على المحتوى المعادي للسامية على منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة له.

وقال كيربي "ليس لدي علم بأي جهود محددة لمعالجة مخاوفنا بشأن حديثه فيما يتعلق بالطريقة التي تقدم بها شركاته الدعم لمنظومة الأمن القومي لدينا".

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