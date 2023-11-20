البيت الأبيض يعلق على مخاوف التعامل مع إيلون ماسك

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي اليوم الاثنين إنه ليس لديه علم بالجهود الرامية إلى وقف اعتماد الحكومة الأمريكية على الشركات التكنولوجية المملوكة لإيلون ماسك ردا على المحتوى المعادي للسامية على منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة له.
وقال كيربي "ليس لدي علم بأي جهود محددة لمعالجة مخاوفنا بشأن حديثه فيما يتعلق بالطريقة التي تقدم بها شركاته الدعم لمنظومة الأمن القومي لدينا".
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