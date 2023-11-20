منظمة الصحة العالمية: وضع المستشفيات في غزة كارثي



وصف مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين، وضع المستشفيات في غزة بـ "الكارثي"، قائلا إن غالبية هذه المستشفيات خرجت من الخدمة، ومن المرجح أن تكتظ المستشفيات المتبقية بآلاف الولادات المتوقعة الشهر المقبل.

جاءت إحاطة المنظمة بعد ساعات من إصابة قذيفة للطابق الثاني من مستشفى في شمال غزة، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل، وفقا لوزارة الصحة في غزة ومسؤول طبي.

اندلع قتال عنيف حول المستشفى الإندونيسي الذي يؤوي آلاف المرضى والنازحين منذ أسابيع.

جاء القتال بعد يوم من قيام منظمة الصحة العالمية بإجلاء 31 طفلا مبتسرا من مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وهو أكبر مستشفى في القطاع، حيث كانوا من بين أكثر من 250 مريضا أو جريحا في حالة حرجة عالقين هناك بعد أيام من دخول القوات الإسرائيلية إلى المجمع.

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