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اسرائيل تستدعي سفيرها في جنوب إفريقيا للتشاور

11/20/2023 3:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية الاثنين أنها استدعت سفيرها من بريتوريا، عشية استضافة جنوب إفريقيا قمة لمجموعة بريكس ستبحث الحرب في قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليور هايات على منصة اكس "في ضوء البيانات الاخيرة لجنوب إفريقيا، تم استدعاء سفير اسرائيل في بريتوريا الى القدس للتشاور"، بدون تفاصيل إضافية.

ويجتمع قادة مجموعة بريكس، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء عبر الفيديو لمناقشة "الوضع في غزة والشرق الاوسط".

وتضم المجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا، وتسعى الى توازن عالمي أكثر شمولا وأقل تأثرا بالولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

ووجهت جنوب افريقيا انتقادات شديدة الى القصف الاسرائيلي الكثيف لقطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس داخل اسرائيل في السابع من اكتوبر.

واعلنت بريتوريا في السادس من نوفمبر قرارها باستدعاء دبلوماسييها في اسرائيل للتشاور وتعبيرا عن "قلقها البالغ"، وفق ما صرح وزير خارجية جنوب افريقيا ناليدي باندور.

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