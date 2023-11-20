الأسهم الأوروبية مستقرة.. واليابانية تتراجع من أعلى مستوى في 33 عاماً

شهدت الأسهم الأوروبية استقراراً، اليوم الاثنين، بعد أداء أسبوعي قوي جاء مدفوعاً بزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة، فيما محا تراجع قطاع الرعاية الصحية مكاسب أسهم قطاع الطاقة.

ولم يطرأ تغير يُذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي خلال التداولات، بعد أن قفز بنحو ثلاثة في المئة تقريباً الأسبوع الماضي، ويتجه المؤشر صوب تحقيق أول مكسب شهري منذ أغسطس.

وبعدما تزايدت توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في 2024، وأن يكون أول خفض بحلول أبريل، بدد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي حالة التفاؤل في السوق بإشارتهم إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأن الاقتصاد قوي إلى حد ما.

وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 0.7 في المئة، بينما هبطت أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.6 في المئة، بعدما هوى سهم باير الألمانية للأدوية والمبيدات 12 في المئة لأدنى مستوى في 12 عاماً على خلفية إلغاء تجربة كبيرة، وفي المراحل النهائية لعقار جديد مضاد للتجلط.

وهبط المؤشر داكس الألماني 0.1 في المئة.

وانخفض سهم أشتيد جروب البريطانية لتأجير المعدات 13.5 في المئة بعد توقع الشركة تسجيل أرباح سنوية أقل من التوقعات وتكلفة استهلاك تتجاوز ملياري دولار خلال العام.





اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني لأعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة عقود قبل أن يغير مساره، ويغلق على انخفاض مع توخي المستثمرين الحذر من المكاسب الكبيرة، التي حققها المؤشر في الآونة الأخيرة.

وانخفض نيكاي 0.59 في المئة إلى 33388.03 نقطة عند الإغلاق، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ مارس 1990.

وغير المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مساره أيضاً وانخفض 0.77 في المئة إلى 2372.60 نقطة عند الإغلاق.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا رئيس التداول لدى فيليب سيكيوريتيز اليابان «باع المستثمرون الأسهم بعدما توخوا الحذر جراء المكاسب الحادة، التي حققها المؤشر نيكاي في الفترة الأخيرة».

وارتفع نيكاي ثمانية في المئة حتى الآن هذا الشهر، ويتجه لتحقيق أكبر مكسب شهري، منذ نوفمبر 2020.

وقال ماسوزاوا «هناك إشارات إيجابية بالنسبة للمؤشر نيكي أكثر من الإشارات السلبية، مع التوقعات القوية بشأن الشركات وعمليات إعادة شراء الأسهم، بعد موسم الأرباح الأخير ووصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها على ما يبدو».

وكان للأسهم المرتبطة بالرقائق أكبر تأثير سلبي على المؤشر نيكاي مع انخفاض سهم طوكيو إلكترون 0.87 في المئة، وتراجع سهم أدفانتست 1.55 في المئة.

وهبطت أسهم شركات صناعة السيارات مع انخفاض سهم شركة تويوتا موتور 3.89 في المئة، وتراجع سهم هوندا موتور 3.78 في المئة، في ظل ارتفاع الين مقابل الدولار.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له منذ شهرين ليواصل اتجاهه الهبوطي من الأسبوع الماضي، مع إعادة تأكيد المتعاملين على اعتقادهم بأن أسعار الفائدة الأمريكية قد بلغت ذروتها.

وانخفض المؤشر الفرعي لأسهم قطاع السيارات وقطع الغيار 3.43 في المئة، ليصبح الأسوأ أداء بين المؤشرات الصناعية الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33.

وواصل سهم باناسونيك القابضة الارتفاع، الذي بدأه يوم الجمعة وقفز 4.98 في المئة، بعد أن أعلنت الشركة عن بيع حصة في أعمال أنظمة السيارات الخاصة بها إلى صناديق تديرها شركة أبولو جلوبال ماندجمنت الأمريكية الخاصة للاستثمار.

وقفز سهم طوكيو مارين القابضة 5.63 في المئة، بعد أن رفعت شركة التأمين على الحوادث توقعاتها للأرباح السنوية، وأعلنت خططاً لإعادة شراء ما يصل إلى اثنين في المئة من أسهمها،

وارتفعت أسهم قطاع التأمين 1.58 في المئة، لتصبح الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية.