تحركات طفيفة لمؤشرات «وول ستريت».. وسام ألتمان يصعد بأسهم «مايكروسوفت»

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، اليوم الاثنين، إذ يترقب المستثمرون المزيد من المؤشرات حول الموعد الذي قد يبدأ فيه مركز الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة، في حين حقق سهم مايكروسوفت مكاسب بفضل أنباء عن انضمام رئيس أوبن أيه.آي السابق سام ألتمان إلى شركة البرمجيات العملاقة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 100 نقطة يما يعادل 0.30 بالمئة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 15 نقطة أو 0.35 بالمئة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 77 نقطة أو 0.57 بالمئة.

وارتفعت أسهم مايكروسوفت بنسبة 1.2 % بعد أن قال الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا إن رئيس OpenAI السابق سام ألتمان سينضم إلى عملاق التكنولوجيا لقيادة فريق بحث جديد للذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن تكون الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر. وسيكون يوم الجمعة أيضاً يوم تداول قصيراً. كان التداول في فترة عطلة عيد الشكر متقلباً في السنوات الأخيرة، لكن شهر نوفمبر لا يزال هو الشهر الأفضل أداءً لمؤشر S&P 500، وفقاً لتقويم متداولي الأسهم.

ومن المقرر أن تعلن نفيديا عن أرباحها يوم الثلاثاء. حيث يعتبر سهم شركة تصنيع الرقائق هو الأفضل أداءً هذا العام، مرتفعاً بأكثر من 200 ٪.

وقال جيمي كوكس، الشريك الإداري في مجموعة هاريس المالية: «بدأت الأسواق تعتقد حقاً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من أسعار الفائدة والآن تقوم السوق بتسعير مخروط الاحتمال بشأن متى سيتم تخفيض أسعار الفائدة، وأعتقد أنها أقرب مما يقدره الناس حقاً»، مضيفاً، «لهذا السبب رأيت الأسواق تستقر إلى حد ما في الشهر والنصف الماضيين».