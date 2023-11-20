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«أبوظبي التجاري» يطرح سندات بـ750 مليون دولار

11/20/2023 3:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الاثنين أن بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنوك الإمارات، أصدر سندات دائمة غير قابلة للاستدعاء بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5.5 أعوام.
وأوضحت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المنظمة للعملية أن البنك حدد العائد عند 8 %، وأنه قلصه عن السعر الإرشادي الأولي البالغ 8.625 % الذي حدده في وقت سابق من اليوم، وذلك بعد أن تجاوز الطلب 4 مليارات دولار.
وأشارت الوثيقة إلى أنه من المتوقع تسعير أداة رأس المال الإضافي من المستوى الأول المقومة بالدولار في وقت لاحق.

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