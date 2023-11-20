إيميت شير رئيساً تنفيذياً موقتاً لـ«أوبن إيه آي».. وسام ألتمان إلى «مايكروسوفت»

اختار مجلس إدارة «أوبن إيه آي» في قرار مفاجئ، رئيس «تويتش» Twitch السابق، إيميت شير، رئيساً تنفيذياً مؤقتاً للشركة ليحل محل سام ألتمان بعد إقالته.

وقال إيميت شير على منصة إكس «تلقيت اليوم مكالمة تدعوني إلى التفكير في فرصة تأتي مرة واحدة في الحياة أن أصبح الرئيس التنفيذي الموقت لـ«أوبن إيه آيه». بعد التشاور مع عائلتي والتفكير في الأمر لساعات قليلة فقط، قبلتُ بالعرض».

وأقيل ألتمان الوجه البارز في سيليكون فالي من منصبه كرئيس لشركة «أوبن إيه آي» التي أطلقت «تشات جي بي تي» قبل عام، بعد انتقاده من مجلس الإدارة بأنه لم يكن «صريحاً» معه.

ورداً على إقالته، أعلن رئيس مجلس الإدارة غريغ بروكمان وهو أحد مؤسسي الشركة استقالته.

ونفى شير في منشوره أن يكون ألتمان أقيل بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. وأوضح «قبل أن أقبل بالوظيفة، تحققت من الأسباب التي كانت وراء التغيير. لم يقل مجلس الإدارة سام بسبب أي خلاف محدد بشأن السلامة، كان تبريره مختلفاً تماماً عن ذلك».

وتابع «لست مجنوناً لتولي هذه الوظيفة من دون دعم مجلس الإدارة لتسويق نماذجنا الرائعة».

وقبل ساعة من إعلان شير، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا أنه سيعين ألتمان لقيادة فريق للبحوث حول الذكاء الاصطناعي في المجموعة.

وظّفت شركة مايكروسوفت سام ألتمان، مؤسس شركة «أوبن إيه آي»، التي أطلقت منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي «تشات جي بي تي».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا على منصة «إكس»: إن سام ألتمان وغريغ بروكمان، وكلاهما من مؤسسي «أوبن إيه آي»، «سينضمان مع زملاء آخرين إلى مايكروسوفت لقيادة فريق للبحوث حول الذكاء الاصطناعي في المجموعة».

بدوره كتب ألتمان (38 عاماً) الوجه البارز في سيليكون فالي على المنصة «المهمة مستمرة».

وأضاف ناديلا: «نحن ملتزمون بشراكتنا مع +أوبن إيه آي+ وواثقون من خريطة الطريق المقررة لمنتجنا»، واستثمرت مايكروسوفت مليارات الدولارات في «أوبن إيه آي»، ودمجت هذه التكنولوجيا في منتجاتها، مثل محرك البحث «بينغ».

وأقيل ألتمان من منصبه كرئيس لشركة «أوبن إيه آي»، التي أطلقت «تشات جي بي تي»، بعد انتقاده من مجلس الإدارة بأنه لم يكن «صريحاً» معه.

وأوضح مجلس إدارة الشركة أن «رحيل ألتمان يأتي بعد عملية مراجعة تداولية، أجراها مجلس الإدارة خلصت إلى أنه لم يكن دائماً صريحاً مع مجلس الإدارة، ما أعاق قدرته على الوفاء بمسؤولياته»، مشيراً إلى أنه «لم يعد لديه الثقة في قدرته على إدارة أوبن إيه آي».

وعقب ذلك أعلن عدد من مديري الشركة التي أسست نهاية 2015 استقالاتهم، من بينهم رئيس مجلس الإدارة غريغ بروكمان،

وكتب العديد من الموظفين على إكس: «أوبن إيه آي لا شيء من دون المساهمين فيها».

وكتب مجلس الإدارة في مذكرة أرسلها إلى موظفيه مساء الأحد، بحسب مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» ليل الأحد ـ الاثنين أن هذه الإقالة تشكل «الطريقة الوحيدة للتقدم، والدفاع عن مهمة أوبن إيه آي».

وأثار إطلاق النسخة الأولى من «تشات جي بي تي» في 30 نوفمبر 2022 سباقاً في مجال الذكاء الاصطناعي، ويسمح الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يعد على أنه ثورة مماثلة لظهور الإنترنت، بإنتاج نصوص وتعليمات برمجية وصور وأصوات بناء على طلب بسيط من المستخدم، لكنه يثير مخاوف خصوصاً من خطر تهديد الديمقراطية بسبب التضليل، والتوظيف بسبب احتمال استبدال بعض المهن.

(واشنطن - أ ف ب)