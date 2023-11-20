مصر تستقبل 28 من أطفال غزة الخدَّج في حالة حرجة

أُجليت مجموعة تضم 28 من الأطفال الخدج (ناقصي النمو)، من مستشفى بقطاع غزة، إلى مصر اليوم لتلقي العلاج، بحسب لقطات حية بثتها قناة القاهرة الإخبارية المصرية وطبيب فلسطيني.

وشوهد أفراد طاقم طبي يرفعون بعناية أطفالاً صغاراً من سيارة إسعاف، ويضعونهم في حضانات متنقلة، ثم يدفعونها عبر ساحة سيارات باتجاه سيارات إسعاف أخرى.

وقال الطبيب محمد سلامة، رئيس وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة في مستشفى الهلال الإماراتي في رفح جنوبي قطاع غزة، إن «الأطفال وصلوا إلى هنا من مستشفى الشفاء، وكانوا في حالة حرجة لدى وصولهم».

وأضاف، عبر الهاتف: «البعض كانوا يعانون سوء التغذية، والبعض الآخر يعاني الجفاف، وآخرون انخفاض درجات الحرارة»، مؤكداً: «عملنا على استقرار حالتهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية».

وتابع: «بمجرد أن تلقينا اتصالاً لتجهيز الأطفال، قمنا بإعدادهم وتجهيزهم للسفر».

وأوضح سلامة أن بعض الأطفال كانوا مع أمهاتهم، بينما كان آخرون بلا أقارب لكن برفقة مسعفين.

وقال إنه في بعض الحالات التي كانت فيها الأمهات متوفيات أو مفقودات، وقّع أقارب آخرون على نماذج الموافقة على النقل.

وأظهرت اللقطات، التي بثتها الحكومة المصرية من معبر رفح، حضانات يتم رفعها إلى سيارات إسعاف، وطبيباً يربط جهازاً لقياس الأكسجين بقدم رضيع.

واستحوذت قضية الأطفال حديثي الولادة على اهتمام عالمي منذ ظهور صور لهم قبل ثمانية أيام وهم يرقدون جنباً إلى جنب على الأسرَّة في مستشفى الشفاء، بعدما تم إغلاق حضاناتهم بسبب انقطاع الكهرباء لنقص الوقود وسط الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة غزة.

وعندما أصدر الأطباء في مستشفى الشفاء تحذيرات بشأنهم، كان عددهم 39 طفلاً، وتوفي ثمانية منهم منذ ذلك الحين.

وقال الأطباء إن الظروف في مستشفى الشفاء كانت خطيرة للغاية بالنسبة إليهم، مع عدم توافر الإمكانيات اللازمة لمكافحة للعدوى، وعدم كفاية معدات التعقيم، ونقص المياه النظيفة والأدوية، وعدم إمكانية تكييف درجات الحرارة والرطوبة مع احتياجاتهم الفردية.

وتنفذ إسرائيل عمليات عسكرية في مستشفى الشفاء، وتقول منظمة الصحة العالمية إنه لم يعد من الممكن توفير الرعاية الطبية هناك بسبب عدم توفر الكهرباء والمياه والأدوية وغيرها من الأساسيات.