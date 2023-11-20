بعد تلقيهم الرعاية في المستشفى الإماراتي في رفح.. إجلاء 28 من الأطفال الخدج إلى مصر

قدم طاقم المستشفى الإماراتي في رفح جنوب غزة العناية الطبية العاجلة لـ 28 من الأطفال الخدج الذين تم نقلهم قبل ساعات إلى مصر بعد استقرار حالتهم الصحية في المستشقى الإماراتي.



ووصلت سيارات الإسعاف التي تحمل أطفالاً من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، حيث قوبلت بالترحيب من جانب حشود من الأطباء والمسعفين الذين كانوا ينتظرون الأطفال ومعهم حاضنات من أجل تقديم الرعاية الطبية لهم، وفقا للقطات تلفزيونية مباشرة عبر التلفزيون الرسمي المصري.

وقال الطبيب محمد سلامة، رئيس وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة في مستشفى الهلال الإماراتي في رفح بجنوب قطاع غزة، إن "الأطفال وصلوا إلي هنا من مستشفى الشفاء وكانوا في حالة حرجة لدى وصولهم".

وأضاف في تصريح لـ"رويترز" عبر الهاتف "البعض كانوا يعانون من سوء التغذية والبعض الآخر من الجفاف وآخرون من انخفاض درجات الحرارة. عملنا على استقرار حالتهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأضاف: "بمجرد أن تلقينا اتصالاً لتجهيز الأطفال، قمنا بإعدادهم وتجهيزهم للسفر".

وأوضح سلامة أن بعض الأطفال كانوا مع أمهاتهم، بينما كان آخرون بلا أقارب لكن برفقة مسعفين. وقال إنه في بعض الحالات التي كانت فيها الأمهات متوفيات أو مفقودات، وقّع أقارب آخرون على نماذج الموافقة على النقل.

وأقامت دولة الإمارات مستشفىً ميدانياً متكاملاً داخل قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية.



ويضم المستشفى الميداني الإماراتي، الذي تبلغ سعته 150 سريراً وسيجري تنفيذه على عدة مراحل، أقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والنساء، والتخدير وعناية حثيثة للأطفال والبالغين، بجانب عيادات في تخصصات الباطنية، والأسنان وعيادة نفسية، وطب العائلة إضافة إلى خدمات الأشعة المقطعية، ومختبر وصيدلية والخدمات الطبية المساندة.