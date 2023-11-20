صفقات معرض دبي للطيران 2023 تتجاوز 101 مليار دولار .. و 135 ألف زائر بزيادة 30%



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد معرض دبي للطيران دورة استثنائية قياسية، في نسخته الثامنة عشرة، وهي الأكبر في تاريخه منذ انطلاقته، في ضوء مجموعة كبيرة من الصفقات التي جرى الإعلان عنها وعززت مكانة المعرض وأهميته عالمياً على مستوى القطاع.

واستعرضت الدورة الـ18 من المعرض التزام قطاعات صناعة الطيران والفضاء والدفاع تجاه تحقيق النمو والتطور، فتجاوزت قيمة الصفقات التي انطلقت من دبي وتم إبرامها في المعرض 101 مليار دولار أمريكي، في حين رحبت هذه الدورة بأكثر من 135,000 زائر، وبنمو نسبته 30% في أعداد الزوار مقارنة بالنسخة الماضية، وحضور 148 دولة وأكثر من 1400 جهة عارضة، مثّلوا كبار المصنعين والمنتجين وصناع القرار والمتخصصين في صناعات الطيران والفضاء من أنحاء العالم اجتمعوا في دبي لاستشراف مستقبل واستدامة القطاع.

وشهدت الدورة التي أُقيمت في «دبي وورلد سنترال» مجموعة من الصفقات المهمة، ومن أبرزها صفقة لطيران الإمارات لشراء 95 طائرة إضافية ذات جسم عريض من طائرات بوينج 777-9 و777-8 و787 بقيمة 52 مليار دولار في اليوم الأول من فعاليات المعرض، وتأتي لدفع خطط نمو الشركة، كما سجلت صفقة بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي لشراء 15 طائرة إضافية من طراز A350-900 في المعرض، كما أعلنت فلاي دبي شراء 30 طائرة من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر.

ووقعت الخطوط الجوية الإثيوبية مذكرة تفاهم لإضافة 11 طائرة إيرباص من طراز A350-900 إلى أسطولها من الطائرات، وترسخ مذكرة التفاهم هذه مكانة الخطوط الجوية الإثيوبية أحد أبرز عملاء طراز A350 في أفريقيا. وأعلنت الشركة أيضاً التزامها طلب 11 طائرة من طراز بوينج 787 دريملاينر و20 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس، مع إمكان شراء 15 طائرة من طراز بوينج 787 دريملاينر و21 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس إضافية.

وكشفت شركة طيران البلطيق، عن توقيعها صفقة لشراء 30 طائرة من طراز A220، لتصبح بذلك مالكة لأكبر أسطول من طائرات A220 في أوروبا.

وأعلن مجلس توازن، الجهة الحكومية المستقلة التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والجهات الأمنية لزيادة القيمة عبر أنظمة الاستحواذ، توقيع عقود مع شركات محلية وعالمية بقيمة 23.06 مليار درهم. وشملت هذه العقود عقداً مع شركة «هالكون» لشراء ذخائر بقيمة 2.14 مليار درهم، وعقدين مع شركة انترناشونال جولدن جروب (IGG)، الأول بقيمة 338 مليون درهم لتقديم الدعم الفني للطائرات، والثاني لشراء محركات وقطع غيار للطائرات في دولة الإمارات بقيمة 13 مليون درهم.

وشهدت الدورة الثامنة عشرة لمعرض دبي للطيران تركيزاً أكبر على الفضاء والتقنيات المستقبلية، فكشفت وكالة الإمارات للفضاء في مشاركتها في المعرض عن الجدول الزمني لرحلة مركبة الفضاء الإماراتية MBR Explorer لاستكشاف حزام الكويكبات. وشملت الإعلانات الرئيسة الأخرى التي كُشف عنها في المعرض توقيع هيئة دبي للطيران المدني مذكرة تفاهم مع «عنان»، شركة التكنولوجيا الإماراتية الرائدة التي تقود ثورة التحول في مجال النقل عبر خدمات التنقل الجوي المتقدم، كما أعلنت مطارات دبي، الجهة المشغّلة للمطار الدولي الأكبر في العالم، شراكتها مع مركز انطلاق، منصة الابتكار الرائدة الداعمة للشركات الناشئة المتخصصة في مجالات السفر والسياحة والطيران في دبي.

وقال تيموثي هاوز العضو المنتدب لشركة «تارسوس» في منطقة الشرق الأوسط: «يعد معرض دبي للطيران لهذا العام واحداً من أبرز وأهم المعارض في القطاع، إذ شهدنا الكشف عن العديد من الابتكارات والإعلانات المهمة والتطور التكنولوجي المستدام، إضافة إلى الإعلان عن صفقات تزيد قيمتها على 100 مليار دولار أمريكي. ووفرت الدورة الثامنة عشرة من المعرض لجميع الجهات المشاركة منصة عالمية لاستعراض المستقبل الواعد الذي ينتظر القطاع، فضلاً عن فرص النمو وإبرام الشراكات وتعزيز التعاون العالمي».

وأضاف: «أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لدعمها الكبير معرض دبي للطيران بدورته الثامنة عشرة، وعلى ثقتها وتوجيهاتها الحكيمة التي رسخت من مكانة الإمارات إحدى أهم وأبرز الدول على مستوى العالم في مجال تطوير قطاع الطيران، إضافة إلى كونها وجهة عالمية لأعمال الابتكار والتطوير». وستقام الدورة المقبلة في سنة 2025 في مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال (DWC).