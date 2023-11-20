بايدن: الاتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن بات قريبا



قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم "الاثنين" إنه يعتقد بأن التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح بعض الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة بات قريبا.



وأضاف للصحفيين، عندما سُئل في البيت الأبيض عن اتفاق محتمل، "أعتقد ذلك".

نقلا عن مسؤول مطلع على المحادثات، أن وسطاء قطريين كانوا يسعون لاتفاق بين إسرائيل وحماس على تبادل 50 رهينة في مقابل وقف إطلاق النار لثلاثة أيام، وهو ما من شأنه أن يسهم في تعزيز شحنات المساعدات الطارئة للمدنيين في غزة.

وأخذ مقاتلو حماس معهم نحو 240 رهينة خلال هجومهم المباغت في جنوب إسرائيل يوم السابع من أكتوبر، والذي أعقبه هجوم إسرائيلي على قطاع غزة بهدف القضاء على حماس.

وتفيد إحصاءات إسرائيلية بأن نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في هجوم حماس.



أوعلنت حركة حماس، "الاثنين"

أن أكثر من 13300 فلسطيني على الأقل، بينهم 5600 طفل و3550 امرأة قتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

ورغم استمرار القتال، قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، مايكل هرتسوج، لشبكة (إيه.بي.سي) الإخبارية "الأحد" إن إسرائيل تأمل في أن تطلق حماس سراح عدد كبير من الرهائن "في الأيام المقبلة".