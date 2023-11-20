بايدن: الاتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن بات قريبا

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم "الاثنين" إنه يعتقد بأن التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح بعض الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة بات قريبا.
وأضاف للصحفيين، عندما سُئل في البيت الأبيض عن اتفاق محتمل، "أعتقد ذلك".
نقلا عن مسؤول مطلع على المحادثات، أن وسطاء قطريين كانوا يسعون لاتفاق بين إسرائيل وحماس على تبادل 50 رهينة في مقابل وقف إطلاق النار لثلاثة أيام، وهو ما من شأنه أن يسهم في تعزيز شحنات المساعدات الطارئة للمدنيين في غزة.
وأخذ مقاتلو حماس معهم نحو 240 رهينة خلال هجومهم المباغت في جنوب إسرائيل يوم السابع من أكتوبر، والذي أعقبه هجوم إسرائيلي على قطاع غزة بهدف القضاء على حماس.
وتفيد إحصاءات إسرائيلية بأن نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في هجوم حماس.
أوعلنت حركة حماس، "الاثنين"
أن أكثر من 13300 فلسطيني على الأقل، بينهم 5600 طفل و3550 امرأة قتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
ورغم استمرار القتال، قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، مايكل هرتسوج، لشبكة (إيه.بي.سي) الإخبارية "الأحد" إن إسرائيل تأمل في أن تطلق حماس سراح عدد كبير من الرهائن "في الأيام المقبلة".
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