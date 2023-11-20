-->

Tuesday, 21 November 2023 12:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن: الاتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن بات قريبا

11/20/2023 3:00:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم "الاثنين" إنه يعتقد بأن التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح بعض الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة بات قريبا.

وأضاف للصحفيين، عندما سُئل في البيت الأبيض عن اتفاق محتمل، "أعتقد ذلك".

نقلا عن مسؤول مطلع على المحادثات، أن وسطاء قطريين كانوا يسعون لاتفاق بين إسرائيل وحماس على تبادل 50 رهينة في مقابل وقف إطلاق النار لثلاثة أيام، وهو ما من شأنه أن يسهم في تعزيز شحنات المساعدات الطارئة للمدنيين في غزة.

وأخذ مقاتلو حماس معهم نحو 240 رهينة خلال هجومهم المباغت في جنوب إسرائيل يوم السابع من أكتوبر، والذي أعقبه هجوم إسرائيلي على قطاع غزة بهدف القضاء على حماس.

وتفيد إحصاءات إسرائيلية بأن نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في هجوم حماس.


أوعلنت حركة حماس، "الاثنين"
أن أكثر من 13300 فلسطيني على الأقل، بينهم 5600 طفل و3550 امرأة قتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

ورغم استمرار القتال، قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، مايكل هرتسوج، لشبكة (إيه.بي.سي) الإخبارية "الأحد" إن إسرائيل تأمل في أن تطلق حماس سراح عدد كبير من الرهائن "في الأيام المقبلة".

MENAFN20112023000110011019ID1107459818

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث