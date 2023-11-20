الحرب على غزة تخلف محرقة وظائف في إسرائيل

أظهرت إحصائيات رسمية إسرائيلية عن ارتفاع كبير في معدل البطالة بإسرائيل بسبب الحرب في غزة وتسببت في فقدان 265 ألف إسرائيلي وظائفهم خلال شهر أكتوبر، مع توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال شهر نوفمبر الجاري.

وتشمل الإحصائية 24 يوماً الأولى من الحرب، أي بمعدل وسطي يبلغ 11 ألف وظيفة يومياً في ظل الحرب.

وذكر مكتب الإحصاءات المركزي اليوم الاثنين إن معدل البطالة في إسرائيل ارتفع إلى نحو عشرة في المئة في أكتوبر بعدما أدت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إلى نزوح عشرات الآلاف ممن كانوا يعيشون بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

واستقر معدل البطالة الرئيسي عند 3.4 في المئة الشهر الماضي.

وبلغ معدل البطالة 9.6 في المئة في أكتوبر بواقع 428400 شخص عاطلين عن العمل مقابل 163600 في سبتمبر قبل هجوم مقاتلي حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

واستدعت إسرائيل ما يقرب من 400 ألف من قوات الاحتياط للخدمة في أعقاب الهجوم. وأظهرت بيانات رسمية أن إسرائيل منحت حوالي 80 ألف إسرائيلي إجازة غير مدفوعة الأجر في الأسابيع القليلة الماضية.

وانخفض معدل التوظيف في أكتوبر إلى 56.5 في المئة من 61.1 في المئة.

وكان انخفاض معدل البطالة يدعم النمو الاقتصادي لإسرائيل، لكن في ظل فقدان كثيرين لوظائفهم أو وجودهم في إجازة فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في الربع الأخير، وأن ينمو بنسبة 2.3 في المئة فقط في 2023 وهو أقل مما كان متوقعاً.