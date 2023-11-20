الاحتلال: السلطة لا ترفض ما نقوم به ضد حماس
التاريخ
11/20/2023 3:00:12 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال
المتحدث باسم
خارجية الاحتلال، اليوم السبت، أنه يمكنه
افتراض أن السلطة الفلسطينية "لا ترفض ما نقوم به ضد حماس التي طردتهم عام 2007".
MENAFN20112023000151011027ID1107459816
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