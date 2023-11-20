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المتحدث العسكري الصهيوني: وصلنا إلى قلب غزة بوتيرة أسرع مما توقعت

11/20/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغار ان الجيش وصل إلى قلب غزة بوتيرة أسرع مما توقعت حماس.

وتاليا ابرز تصريحات هاغار :

حماس تستغل المستشفيات والمدارس والمساجد للتغطية على البنى الإرهابية.

سلاح الجو ينفذ ضربات هدفها منع المخاطر على قواتنا البرية.

للحرب مراحل ونجري تحديثا وتقييما يوميا، ونقرر مدى الحاجة لقوات الاحتياط.

قضينا على عناصر من حزب الله أطلقوا صواريخ باتجاه إسرائيل.

لا يوجد أي اتصال بين إسرائيل وطاقم السفينة التي اختطفها الحوثيون.

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