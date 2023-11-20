المتحدث العسكري الصهيوني: وصلنا إلى قلب غزة بوتيرة أسرع مما توقعت

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغار ان الجيش وصل إلى قلب غزة بوتيرة أسرع مما توقعت حماس.
وتاليا ابرز تصريحات هاغار :
حماس تستغل المستشفيات والمدارس والمساجد للتغطية على البنى الإرهابية.
سلاح الجو ينفذ ضربات هدفها منع المخاطر على قواتنا البرية.
للحرب مراحل ونجري تحديثا وتقييما يوميا، ونقرر مدى الحاجة لقوات الاحتياط.
قضينا على عناصر من حزب الله أطلقوا صواريخ باتجاه إسرائيل.
لا يوجد أي اتصال بين إسرائيل وطاقم السفينة التي اختطفها الحوثيون.
MENAFN20112023000151011027ID1107459815
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.