خليفة الياقوت 3 محاور رئيسية يتناولها منتدى القانون التجاري في 23 الجاري

MENAFN - Al-Anbaa) رباب الجوهريأعلن المدير الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية المحامي خليفة الياقوت عن انطلاق منتدى الكويت للقانون التجاري 2023 للسنة السابعة على التوالي في 23 الجاري، موضحا أن المنتدى يركز هذا العام على الواقع الحالي للتشريعات الاقتصادية والرؤى المستقبلية وكذلك التحديات والحلول المقترحة.

وأضاف الياقوت، في كلمته خلال مؤتمر صحافي عقد أمس للكشف عن تفاصيل المنتدى، أن المنتدى يتناول 3 محاور رئيسية تتمثل في: عقود البناء والتشييد والمشاكل والمعوقات التي تواجهها وطرح الحلول المناسبة لها في إطار قانوني، ورؤية الكويت للقطاع الاستثماري، حيث سيتم تسليط الضوء على القطاع الاستثماري في الكويت وكيفية وضع آلية لمعالجة المعوقات وتحفيز القطاع الخاص للعمل داخل الكويت وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني، والذكاء الاصطناعي من زاوية التشريعات القانونية وكيفية تناول هذا الجانب وفق ما يجري حول العالم ومواكبة هذا النوع من التشريعات الموجودة في العديد من الدول.

ولفت الى أن هناك خبرات قانونية محلية وعالمية ستكون حاضرة بقوة لوضع الرؤى والحلول المطلوبة من خلال تناول المحاور الرئيسية التي سيتم طرحها. ووجه الياقوت الشكر الى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على تواجده في هذا المنتدى كشريك استراتيجي وداعم للمنتدى، بالإضافة الى الدعم الكبير من اتحاد الشركات الاستثمارية والذي يمثل تواجده أهمية كبيرة باعتباره ممثلا للقطاع الخاص، بالإضافة الى الدعم الكبير من قبل جمعية المحامين الكويتية الشريك الاستراتيجي منذ الإصدار الأول للمنتدى، ما يعكس الأهمية الكبيرة للجمعية في تسليط الضوء على القوانين والتشريعات وتقديم المحاور الخاصة بالمنتدى، مع مجموعة الياقوت والفوزان القانونية وشركة ليكسيس نيكسيس القانونية.

واختتم الياقوت تصريحه بتوجيه الشكر لكل الشركاء والداعمين لهذا المنتدى، وكذلك التواجد الاعلامي الورقي والإلكتروني الذي يعكس تواجده الاهتمام الكبير بنشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع. من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي إلى أن مشاركة الاتحاد في المنتدى القانوني والتجاري بنسخته الثانية تأتي في إطار الاهتمام الكبير للجانب التشريعي والقانوني والذي لمسناه منذ بداية التفكير في جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لبورصة الكويت وتم تناول هذا الأمر في العديد من المنتديات والمؤتمرات لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي يتضمنها سوق الكويت للأوراق المالية في هذا الوقت قبل التفكير في الاستثمارات المباشرة.

وبين أن البيئة التشريعية في الكويت كانت من بين البيئات المميزة والجاذبة في هذا الوقت، مبينا أن أحكاما صدرت في هذا الخصوص والتي تعكس قوة البيئة التشريعية. وبين السلمي أن البيئة التشريعية الأساس والعمود الفقري لجذب المستثمر المحلي والأجنبي في البيئة الاستثمارية المحلية وتمثل أهمية أكبر من الفرص الاستثمارية الموجودة وهي في الوقت نفسه تؤدي الى خلق اقتصاد حقيقي.

وأضاف أن اتحاد الشركات الاستثمارية يشارك في المنتدى لأهمية البيئة التشريعية والقانونية في تعزيز الاستثمارات وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للعمل داخل الكويت. وأضاف السلمي أن المنتدى القانوني التجاري بنسخته السابعة وما يتناوله من محاور سيكون له نتائج وتوصيات من شأنها تطوير وتعزيز البيئة التشريعية التي ستنعكس إيجابا على القطاع الاستثماري. وأشار نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القانونية لشؤون الشركات المهنية مشعل الخنة الى أن جمعية المحامين فخورة بما تقدمه مجموعة الياقوت والفوزان القانونية من جهود كبيرة لتعزيز وتطوير البيئة التشريعية والقانونية في الكويت من خلال فعاليات المنتدى القانوني والتجاري بنسختيه الحالية والسابقة.

وأضاف أن جمعية المحامين القانونية تركز على الأهمية الكبيرة للبيئة التشريعية والقانونية كأساس للعمل الاستثماري والتجاري في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن ما نحتاج إليه هو العمل على تطوير آلية المنازعات لأهميتها الكبيرة وتحويلها إلى إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتطويرها، مبينا أن اختصار الوقت وتذليل العقبات والتحديات من شأنه تعزيز وتطوير وتعزيز وضع الاستثمارات المحلية والأجنبية، داعيا، في ختام كلمته، حضور المؤتمر إلى تطوير آليات لفض المنازعات تعزز الوضع الاستثماري والتجاري داخل الكويت.