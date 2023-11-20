خليفة الياقوت 3 محاور رئيسية يتناولها منتدى القانون التجاري في 23 الجاري

(MENAFN
- Al-Anbaa) رباب الجوهري
أعلن المدير الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية المحامي خليفة الياقوت عن انطلاق منتدى الكويت للقانون التجاري 2023 للسنة السابعة على التوالي في 23 الجاري، موضحا أن المنتدى يركز هذا العام على الواقع الحالي للتشريعات الاقتصادية والرؤى المستقبلية وكذلك التحديات والحلول المقترحة.
وأضاف الياقوت، في كلمته خلال مؤتمر صحافي عقد أمس للكشف عن تفاصيل المنتدى، أن المنتدى يتناول 3 محاور رئيسية تتمثل في: عقود البناء والتشييد والمشاكل والمعوقات التي تواجهها وطرح الحلول المناسبة لها في إطار قانوني، ورؤية الكويت للقطاع الاستثماري، حيث سيتم تسليط الضوء على القطاع الاستثماري في الكويت وكيفية وضع آلية لمعالجة المعوقات وتحفيز القطاع الخاص للعمل داخل الكويت وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني، والذكاء الاصطناعي من زاوية التشريعات القانونية وكيفية تناول هذا الجانب وفق ما يجري حول العالم ومواكبة هذا النوع من التشريعات الموجودة في العديد من الدول.
ولفت الى أن هناك خبرات قانونية محلية وعالمية ستكون حاضرة بقوة لوضع الرؤى والحلول المطلوبة من خلال تناول المحاور الرئيسية التي سيتم طرحها. ووجه الياقوت الشكر الى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على تواجده في هذا المنتدى كشريك استراتيجي وداعم للمنتدى، بالإضافة الى الدعم الكبير من اتحاد الشركات الاستثمارية والذي يمثل تواجده أهمية كبيرة باعتباره ممثلا للقطاع الخاص، بالإضافة الى الدعم الكبير من قبل جمعية المحامين الكويتية الشريك الاستراتيجي منذ الإصدار الأول للمنتدى، ما يعكس الأهمية الكبيرة للجمعية في تسليط الضوء على القوانين والتشريعات وتقديم المحاور الخاصة بالمنتدى، مع مجموعة الياقوت والفوزان القانونية وشركة ليكسيس نيكسيس القانونية.
واختتم الياقوت تصريحه بتوجيه الشكر لكل الشركاء والداعمين لهذا المنتدى، وكذلك التواجد الاعلامي الورقي والإلكتروني الذي يعكس تواجده الاهتمام الكبير بنشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع. من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي إلى أن مشاركة الاتحاد في المنتدى القانوني والتجاري بنسخته الثانية تأتي في إطار الاهتمام الكبير للجانب التشريعي والقانوني والذي لمسناه منذ بداية التفكير في جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لبورصة الكويت وتم تناول هذا الأمر في العديد من المنتديات والمؤتمرات لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي يتضمنها سوق الكويت للأوراق المالية في هذا الوقت قبل التفكير في الاستثمارات المباشرة.
وبين أن البيئة التشريعية في الكويت كانت من بين البيئات المميزة والجاذبة في هذا الوقت، مبينا أن أحكاما صدرت في هذا الخصوص والتي تعكس قوة البيئة التشريعية. وبين السلمي أن البيئة التشريعية الأساس والعمود الفقري لجذب المستثمر المحلي والأجنبي في البيئة الاستثمارية المحلية وتمثل أهمية أكبر من الفرص الاستثمارية الموجودة وهي في الوقت نفسه تؤدي الى خلق اقتصاد حقيقي.
وأضاف أن اتحاد الشركات الاستثمارية يشارك في المنتدى لأهمية البيئة التشريعية والقانونية في تعزيز الاستثمارات وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للعمل داخل الكويت. وأضاف السلمي أن المنتدى القانوني التجاري بنسخته السابعة وما يتناوله من محاور سيكون له نتائج وتوصيات من شأنها تطوير وتعزيز البيئة التشريعية التي ستنعكس إيجابا على القطاع الاستثماري. وأشار نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القانونية لشؤون الشركات المهنية مشعل الخنة الى أن جمعية المحامين فخورة بما تقدمه مجموعة الياقوت والفوزان القانونية من جهود كبيرة لتعزيز وتطوير البيئة التشريعية والقانونية في الكويت من خلال فعاليات المنتدى القانوني والتجاري بنسختيه الحالية والسابقة.
وأضاف أن جمعية المحامين القانونية تركز على الأهمية الكبيرة للبيئة التشريعية والقانونية كأساس للعمل الاستثماري والتجاري في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن ما نحتاج إليه هو العمل على تطوير آلية المنازعات لأهميتها الكبيرة وتحويلها إلى إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتطويرها، مبينا أن اختصار الوقت وتذليل العقبات والتحديات من شأنه تعزيز وتطوير وتعزيز وضع الاستثمارات المحلية والأجنبية، داعيا، في ختام كلمته، حضور المؤتمر إلى تطوير آليات لفض المنازعات تعزز الوضع الاستثماري والتجاري داخل الكويت.
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