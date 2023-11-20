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أصول صناديق النقد الأميركية ترتفع لمستوى قياسي عند 5 7 تريليونات دولار

11/20/2023 2:06:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت بيانات معهد شركات الاستثمار أن أصول صناديق أسواق النقد الأميركية سجلت مستوى قياسيا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث دفعت أسعار الفائدة التي تجاوزت 5%، والتقلبات في أسواق أدوات الدخل الثابت المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.
وأشارت البيانات إلى تدفق حوالي 22 مليار دولار إلى صناديق النقد الأميركية خلال الأسبوع حتى 15 الجاري.
وارتفع إجمالي الأصول إلى 5.73 تريليونات دولار من 5.71 تريليونات دولار في الأسبوع السابق، وفق ما نقلته وكالة «بلومبيرغ». ولجأ المستثمرون إلى صناديق النقد منذ العام الماضي عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي واحدة من أكثر دورات التشديد النقدي خلال عقود. وكان مديرو الصناديق أسرع في الاستفادة من معدلات الفائدة بشكل أكبر من البنوك.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى المسؤولون سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بين 5.25% و5.5%، وهو الأعلى منذ 22 عاما، فيما يبدو أن فرص زيادة أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبحت بعيدة على نحو متزايد بعد بيانات التضخم التي جاءت أفضل من المتوقع، حتى رغم ترك صناع السياسات النقدية الباب مفتوحا لمزيد من الزيادات. في الأسبوع المنتهي يوم 15 نوفمبر، شهدت الصناديق الحكومية، التي تستثمر بشكل أساسي في الأوراق المالية مثل سندات الخزانة واتفاقيات إعادة الشراء وديون الوكالات، ارتفاعا بالأصول إلى 4.68 تريليونات دولار، بزيادة قدرها 18.9 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، شهدت الصناديق الرئيسية، التي تميل إلى الاستثمار في الأصول عالية المخاطر مثل الأوراق التجارية، ارتفاعا بالأصول إلى 932 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.6 ​​مليارات دولار.

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