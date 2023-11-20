بيتك يعلن فائزي سحوبات حساب الرابح

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في سحوبات حساب «الرابح»، حيث فاز 30 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوع الـ42 حتى الـ44 لسنة 2023 بالاضافة الى الاعلان عن الفائز الشهري بـ1 كيلوغرام من الذهب وهو أحمد ابراهيم الهبدان، وذلك عن شهر أكتوبر 2023.
والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: هشام حلمي بدر، عبدالله أحمد الخطيب، حامد ابراهيم الهنيدي، زينب محمد عبده، أعمر حسين العتيبي، عيسى عبدالله الجدي، سعاد حسين بشاره، هند فهد الدعيج، منيرة بدر الخميس، فهد عبدالرحمن البعيجان، زينب عبدالله مظفر، امطيره وسمي العازمي، وحيد صادق رزق، فهد عبدالعزيز عبدالله، رضا أحمد الجمسي، سالم عوض الشمري، حلا فارس ديب، فاطمة محسن الصالحي، أحمد خليل القاشم، محمود رجب رمضان، ثروت عثمان أحمد، انس عبدالكريم ابوطالب، عاصم درويش عبدالنبي، التوهامي حساني، فهد خالد محمد، محمد أحمد شمس الدين، حمد ابراهيم الهنيدي، علي يوسف عبدالرحيم، فيصل مبارك العازمي، عجلان عواد الخالدي.
وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا، وقد أجري السحب في المقر الرئيسي لـ«بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.
وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل إلى تقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.
وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.
وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار كويتي لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار كويتي لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.
ويحرص «بيتك» على مواصلة تعزيز منظومة خدماته ومنتجاته المصرفية بما يتلاءم مع متطلبات العملاء واحتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق رضا العميل والذي هو من أساسيات العمل في «بيتك» الذي حقق نقلة نوعية وتميزا على مستوى الخدمات المطروحة بالاستفادة من الأدوات التكنولوجية ودراسة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.
MENAFN20112023000130011022ID1107459714
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.