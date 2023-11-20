بيتك يعلن فائزي سحوبات حساب الرابح

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في سحوبات حساب «الرابح»، حيث فاز 30 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوع الـ42 حتى الـ44 لسنة 2023 بالاضافة الى الاعلان عن الفائز الشهري بـ1 كيلوغرام من الذهب وهو أحمد ابراهيم الهبدان، وذلك عن شهر أكتوبر 2023.

والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: هشام حلمي بدر، عبدالله أحمد الخطيب، حامد ابراهيم الهنيدي، زينب محمد عبده، أعمر حسين العتيبي، عيسى عبدالله الجدي، سعاد حسين بشاره، هند فهد الدعيج، منيرة بدر الخميس، فهد عبدالرحمن البعيجان، زينب عبدالله مظفر، امطيره وسمي العازمي، وحيد صادق رزق، فهد عبدالعزيز عبدالله، رضا أحمد الجمسي، سالم عوض الشمري، حلا فارس ديب، فاطمة محسن الصالحي، أحمد خليل القاشم، محمود رجب رمضان، ثروت عثمان أحمد، انس عبدالكريم ابوطالب، عاصم درويش عبدالنبي، التوهامي حساني، فهد خالد محمد، محمد أحمد شمس الدين، حمد ابراهيم الهنيدي، علي يوسف عبدالرحيم، فيصل مبارك العازمي، عجلان عواد الخالدي.

وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا، وقد أجري السحب في المقر الرئيسي لـ«بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل إلى تقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.

وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.

وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار كويتي لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار كويتي لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.ويحرص «بيتك» على مواصلة تعزيز منظومة خدماته ومنتجاته المصرفية بما يتلاءم مع متطلبات العملاء واحتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق رضا العميل والذي هو من أساسيات العمل في «بيتك» الذي حقق نقلة نوعية وتميزا على مستوى الخدمات المطروحة بالاستفادة من الأدوات التكنولوجية ودراسة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.