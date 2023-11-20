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البورصة خضراء وسط عمليات بناء مراكز استثمارية

11/20/2023 2:06:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
ارتفعت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات أمس وسط عمليات إعادة بناء للمراكز الاستثمارية قبل انتهاء السنة، ومدعومة بارتفاع أسعار النفط التي سجلت قفزة يوم الجمعة الماضي بأكثر من 4% لتتعافى من أدنى مستوى في أربعة أشهر بدعم من العقوبات الأميركية على بعض شركات شحن النفط الروسية.
وأغلق مؤشر السوق العام مرتفعا 0.12% عند 6650 نقطة، وزاد مؤشر السوق الأول 0.02% إلى 7293.69 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.51% إلى 5434.83 نقطة.
وفيما يخص الأسهم القيادية، ارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك)، وبنك بوبيان، وشركة مجموعة الخليج للكابلات، والصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (سفن)، وبوبيان للبتروكيماويات وهيومن سوفت القابضة، وبورصة الكويت وأولاد علي الغانم، واستقرت أسهم بنك الكويت الدولي (KIB) وبنك برقان وشركة مشاريع الكويت القابضة دونما تغير.
وبلغ حجم السيولة المتداولة خلال جلسة أمس نحو 45.6 مليون دينار، من بينها 31.2 مليون دينار سيولة السوق الأول الذي شهد ارتفاع 16 سهما وانخفاض 12 وبقاء ثلاثة أسهم دون تغير.
وبلغت السيولة المتداولة في السوق الرئيسي 14.4 مليون دينار، فيما ارتفع 46 سهما وانخفض 31 وبقي 12 سهما من دون تغير.
وسجلت القيمة الرأسمالية الإجمالية للسوق 39.38 مليار دينار ارتفاعا من 39.33 مليار دينار، لتربح البورصة في جلسة أمس نحو 48.5 مليون دينار.
تجدر الإشارة إلى ان النبرة الضعيفة للبيانات الاقتصادية الأميركية الأسبوع الماضي أدت إلى زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة بحسب بيانات «رويترز»، مما تسبب في تراجع عوائد سندات الخزانة وانتعاش أسواق الأسهم، وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي نظرا لأن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار.

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