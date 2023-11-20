البورصة خضراء وسط عمليات بناء مراكز استثمارية

(MENAFN
- Al-Anbaa) شريف حمدي
ارتفعت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات أمس وسط عمليات إعادة بناء للمراكز الاستثمارية قبل انتهاء السنة، ومدعومة بارتفاع أسعار النفط التي سجلت قفزة يوم الجمعة الماضي بأكثر من 4% لتتعافى من أدنى مستوى في أربعة أشهر بدعم من العقوبات الأميركية على بعض شركات شحن النفط الروسية.
وأغلق مؤشر السوق العام مرتفعا 0.12% عند 6650 نقطة، وزاد مؤشر السوق الأول 0.02% إلى 7293.69 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.51% إلى 5434.83 نقطة.
وفيما يخص الأسهم القيادية، ارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك)، وبنك بوبيان، وشركة مجموعة الخليج للكابلات، والصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (سفن)، وبوبيان للبتروكيماويات وهيومن سوفت القابضة، وبورصة الكويت وأولاد علي الغانم، واستقرت أسهم بنك الكويت الدولي (KIB) وبنك برقان وشركة مشاريع الكويت القابضة دونما تغير.
وبلغ حجم السيولة المتداولة خلال جلسة أمس نحو 45.6 مليون دينار، من بينها 31.2 مليون دينار سيولة السوق الأول الذي شهد ارتفاع 16 سهما وانخفاض 12 وبقاء ثلاثة أسهم دون تغير.
وبلغت السيولة المتداولة في السوق الرئيسي 14.4 مليون دينار، فيما ارتفع 46 سهما وانخفض 31 وبقي 12 سهما من دون تغير.
وسجلت القيمة الرأسمالية الإجمالية للسوق 39.38 مليار دينار ارتفاعا من 39.33 مليار دينار، لتربح البورصة في جلسة أمس نحو 48.5 مليون دينار.
تجدر الإشارة إلى ان النبرة الضعيفة للبيانات الاقتصادية الأميركية الأسبوع الماضي أدت إلى زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة بحسب بيانات «رويترز»، مما تسبب في تراجع عوائد سندات الخزانة وانتعاش أسواق الأسهم، وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي نظرا لأن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار.
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