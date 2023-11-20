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69 5 مليون دينار إجمالي المشتريات الكويتية بالأسهم الإماراتية في 10 أشهر

11/20/2023 2:06:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
جاءت عمليات شراء الكويتيين للأسهم الإماراتية بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2023 بقيمة 827.08 مليون درهم (ما يعادل 69.54 مليون دينار)، مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 872.49 مليون درهم (ما يعادل 73.36 مليون دينار)، ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية بقيمة 45.41 مليون درهم (ما يعادل 3.82 ملايين دينار).
وعلى أساس شهري، سجلت عمليات شراء الكويتيين بالأسهم الإماراتية في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أكتوبر الماضي بقيمة 144.61 مليون درهم (ما يعادل 12.16 مليون دينار)، مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 63.73 مليون درهم (ما يعادل 5.36 ملايين دينار)، ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية بقيمة 80.88 مليون درهم (ما يعادل 6.8 ملايين دينار).
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي فنجد أن الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة أبوظبي منذ بداية العام وحتى أكتوبر الماضي بقيمة 7.03 مليارات درهم (ما يعادل 590 مليون دينار) وعمليات بيع بقيمة 5.21 مليارات درهم (ما يعادل 440 مليون دينار) لتبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية منذ بدابة العام بقيمة 1.82 مليار درهم (ما يعادل 150 مليون دينار).
وجاءت مشتريات الخليجيين في بورصة أبوظبي خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة 622.57 مليون درهم (ما يعادل 52.34 مليون دينار) وعمليات بيع بقيمة 540.48 مليون درهم (ما يعادل 45.44 مليون دينار) لتبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية خلال الشهر الماضي بقيمة 82.1 مليون درهم (ما يعادل 6.9 ملايين دينار).

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