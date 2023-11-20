69 5 مليون دينار إجمالي المشتريات الكويتية بالأسهم الإماراتية في 10 أشهر

(MENAFN
- Al-Anbaa) علاء مجيد
جاءت عمليات شراء الكويتيين للأسهم الإماراتية بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2023 بقيمة 827.08 مليون درهم (ما يعادل 69.54 مليون دينار)، مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 872.49 مليون درهم (ما يعادل 73.36 مليون دينار)، ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية بقيمة 45.41 مليون درهم (ما يعادل 3.82 ملايين دينار).
وعلى أساس شهري، سجلت عمليات شراء الكويتيين بالأسهم الإماراتية في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أكتوبر الماضي بقيمة 144.61 مليون درهم (ما يعادل 12.16 مليون دينار)، مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 63.73 مليون درهم (ما يعادل 5.36 ملايين دينار)، ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية بقيمة 80.88 مليون درهم (ما يعادل 6.8 ملايين دينار).
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي فنجد أن الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة أبوظبي منذ بداية العام وحتى أكتوبر الماضي بقيمة 7.03 مليارات درهم (ما يعادل 590 مليون دينار) وعمليات بيع بقيمة 5.21 مليارات درهم (ما يعادل 440 مليون دينار) لتبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية منذ بدابة العام بقيمة 1.82 مليار درهم (ما يعادل 150 مليون دينار).
وجاءت مشتريات الخليجيين في بورصة أبوظبي خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة 622.57 مليون درهم (ما يعادل 52.34 مليون دينار) وعمليات بيع بقيمة 540.48 مليون درهم (ما يعادل 45.44 مليون دينار) لتبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية خلال الشهر الماضي بقيمة 82.1 مليون درهم (ما يعادل 6.9 ملايين دينار).
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