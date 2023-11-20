460 مليون دينار إنفاق الكويت على البنزين في عام



استهلاك بنزين ممتاز الأرخص سعراً.. تضاعف أكثر من 3 مرات في 7 سنوات

«الخصوصي» يستحوذ على 37% من الاستهلاك المحلي بنحو 1.8 مليار ليتر

62 % من مبيعات الوقود محلياً لـ «الممتاز».. بنحو 3.04 مليارات ليتر في عام تراجع استهلاك بنزين «ألترا» عاماً تلو الآخر بعد ارتفاع أسعاره بشكل دوري

أحمد مغربي ـ علي إبراهيمأظهرت بيانات رسمية حصلت عليها «الأنباء» أن إنفاق المواطنين والمقيمين على وقود السيارات في الكويت بلغ نحو 460 مليون دينار خلال العام المالي 2022/2023 إثر استهلاك نحو 4.89 مليارات ليتر من البنزين بمختلف أنواعه في البلاد (ممتاز وخصوصي وألترا).وتفصيليا، أظهرت البيانات ارتفاع استهلاك المواطنين والمقيمين في الكويت من وقود السيارات بنسبة 9.5% بما يعادل نحو 426 مليون لترا، لتبلغ 4.89 مليارات ليتر خلال الفترة من أول أبريل 2022 حتى نهاية مارس 2023، وبواقع 13.5 مليون ليتر يوميا، مقارنة مع 4.465 مليارات ليتر عن الفترة من أول أبريل 2021 حتى نهاية مارس 2022.بنزين ممتازولجهة الاستهلاك، ارتفعت مبيعات بنزين ممتاز (91 أوكتين) 8.7% خلال العام المالي الماضي، وذلك بواقع 244 مليون ليتر، إذ بلغ الاستهلاك خلال الفترة من أبريل 2022 حتى نهاية مارس 2023 نحو 3.042 مليارات ليتر مقارنة مع 2.79 مليار ليتر عن الفترة من أبريل 2021 حتى نهاية مارس 2022، وبلغ إنفاق المواطنين والمقيمين على ذلك النوع من الوقود نحو 258.6 مليون دينار خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة مع 237.88 مليون دينار خلال العام المالي 2021/2022.ويشكل استهلاك البنزين من نوع الممتاز نحو 62% من مبيعات البنزين في الكويت، ويشهد ذلك النوع ارتفاعا متزايدا كل عام كأرخص خيار لتسيير المركبات في الكويت قياسا إلى استهلاك يبلغ 722 مليون ليتر خلال العام المالي 2014/2015.وكان ملحوظا زيادة الإقبال على شراء بنزين «ممتاز» مع قرار رفع أسعار الوقود في 2016، إذ بلغ معدل استهلاك ذلك النوع في العام المالي 2015/2016 نحو 731.4 مليون ليتر، فيما تضاعف هذا الرقم ليبلغ نحو 1.66 مليار ليتر في العام المالي التالي له 2016/2017.واستمر معدل استهلاك الوقود الممتاز في الكويت بالارتفاع خلال الأعوام التالية بصورة مطردة، إذ بلغ في العام المالي 2017/2018 نحو 2.62 مليار ليتر وفي العام 2018/2019 نحو 2.83 مليار ليتر، وفي العام 2019/2020 نحو 2.88 مليار ليتر، ليبدأ في الانخفاض الطفيف خلال فترة جائحة كورونا ليصل إلى 2.27 مليار ليتر في 2020/2021، ليعاود الارتفاع مجددا في 2021/2022 ليصل إلى 2.79 مليار ليتر ويسجل مستوى 3 مليارات ليتر خلال العام المالي الماضي.وبنظرة أكثر قربا، يتضح أن استهلاك البنزين الممتاز تضاعف أكثر من 3 مرات في 7 سنوات، وذلك منذ رفع الحكومة أسعاره في سبتمبر 2016 إذ بلغ في 2016/2015 نحو 731.4 مليون ليتر، مقارنة مع 3.042 مليارات ليتر في العام المالي المنصرم.البنزين الخصوصيوارتفع استهلاك المواطنين والمقيمين من الوقود خصوصي (95 أوكتين) خلال العام المالي الماضي بنسبة 12% بما حجمه 194 مليون ليتر، إذ بلغ حجم الاستهلاك خلال الفترة من أبريل 2022 حتى نهاية مارس 2023 نحو 1.8 مليار ليتر مقارنة مع 1.6 مليار ليتر خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى نهاية مارس 2022، ليستحوذ بذلك على 37% من إجمالي الاستهلاك المحلي.وبلغ إنفاق المواطنين والمقيمين على ذلك النوع من الوقود نحو 189.9 مليون دينار خلال 2022/2023 مقارنة مع 169.5 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2021/2022.وسجل استهلاك البنزين الخصوصي 3.233 مليارات ليتر سنويا خلال العام المالي 2014/2015 ليرتفع في 2015/2016 إلى نحو 3.356 مليارات ليتر، ويبدأ الانخفاض خلال العام المالي 2016/2017 على إثر قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، ليصل إلى 2.41 مليار ليتر في 2016/2017، ثم 1.683 مليار ليتر في 2017/2018، و1.615 مليار ليتر في 2018/2019، و1.55 مليار ليتر في 2019/2020، و1.217 مليار ليتر في 2020/2021.وبدأ استهلاك البنزين الخصوصي في الارتفاع مجددا خلال الفترة من 2021/2022 التي سجل فيها 1.6 مليار ليتر، و2022/2023 التي بلغ الاستهلاك فيها 1.8 مليار ليتر، وعلى مدار السنوات الـ 7 الماضية تراجع استهلاك البنزين 95 بنحو 46%، إذ بلغ 1.8 مليار ليتر سنويا العام المالي المنصرم مقارنة مع 3.35 مليارات ليتر بنهاية 2015/2016.بنزين ألترااستمر استهلاك المواطنين والمقيمين لبنزين «ألترا» في التراجع عاما تلو الآخر، إذ بلغ نحو 40 مليون ليتر خلال الفترة من أبريل 2022 حتى مارس 2023 بتراجع نسبته 23.2% قياسا إلى 52.2 مليون ليتر خلال الفترة من أبريل 2021 حتى نهاية مارس 2022.وبنظرة تاريخية على استهلاك الوقود ألترا، فقد بلغ في 2014/2015 نحو 94.3 مليون ليتر وارتفع في 2015/2016 إلى 97.1 مليون ليتر لينخفض في 2016/2017 إلى 68.6 مليون ليتر وفي 2017/2018 يصل إلى 50.8 مليون ليتر، وفي 2018/2019 يسجل 49.3 مليون ليتر، ثم 48.7 مليون ليتر بنهاية 2019/2020، و43.5 مليون ليتر في 2020/2021، و52.2 مليون ليتر في 2021/2022، ثم 40 مليون ليتر في 2022/2023.وتبلغ أسعار بنزين ممتاز حاليا نحو 85 فلسا لليتر، وبنزين خصوصي 105 فلوس لليتر، وسعر الألترا 250 فلسا حتى 31 ديسمبر 2023.