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اكتشاف حقول غاز طبيعي جديدة في السعودية

11/20/2023 2:06:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، أن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في الربع الخالي، حيث اكتشف حقل «الحيران» للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من مكمن «حنيفة» في بئر (الحيران - 1) بمعدل (30) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، و(1600) برميل من المكثفات.
بالإضافة إلى تدفق الغاز من مكمن «العرب – ج» في الحقل نفسه بمعدل 3.1 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، وكذلك اكتشف حقل «المحاكيك» للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من بئر (المحاكيك - 2) بمعدل 0.85 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.
كما اكتشف الغاز الطبيعي في خمسة مكامن في حقول مكتشفة مسبقا، حيث اكتشف الغاز الطبيعي في مكمن «الجله» في حقل «عسيكرة» في الربع الخالي، بعد أن تدفق الغاز بمعدل (46) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.
إضافة إلى اكتشاف مكمن إضافي للغاز الطبيعي في حقل «شدون» غرب مركز حرض، حيث اكتشف الغاز الطبيعي في مكمن «عنيزة – أ» بعد أن تدفق الغاز بمعدل (15.5) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بنحو (460) برميلا من المكثفات.
كما تم اكتشاف الغاز الطبيعي في مكمن «عنيزة ب/ج» في حقل «مزاليج» جنوب غرب الظهران، حيث تدفق الغاز بمعدل (14) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بنحو 4150 برميلا يوميا من المكثفات.
واكتشف أيضا الغاز الطبيعي في مكمن «الصارة» في حقل «الوضيحي» ومكمن «القصيباء» في حقل «أوتاد» جنوب غرب مدينة الهفوف، حيث تدفق الغاز الطبيعي من مكمن «الصارة» بمعدل 11.7 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، ومن مكمن «القصيباء» بمعدل 5.1 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بنحو (57) برميلا يوميا من المكثفات. واختتم وزير الطاقة تصريحه برفع التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بما تحقق من إنجازات، سائلا المولى عز وجل دوام الأمن والأمان والازدهار للمملكة وشعبها.

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