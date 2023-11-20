اكتشاف حقول غاز طبيعي جديدة في السعودية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، أن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في الربع الخالي، حيث اكتشف حقل «الحيران» للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من مكمن «حنيفة» في بئر (الحيران - 1) بمعدل (30) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، و(1600) برميل من المكثفات.
بالإضافة إلى تدفق الغاز من مكمن «العرب – ج» في الحقل نفسه بمعدل 3.1 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، وكذلك اكتشف حقل «المحاكيك» للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من بئر (المحاكيك - 2) بمعدل 0.85 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.
كما اكتشف الغاز الطبيعي في خمسة مكامن في حقول مكتشفة مسبقا، حيث اكتشف الغاز الطبيعي في مكمن «الجله» في حقل «عسيكرة» في الربع الخالي، بعد أن تدفق الغاز بمعدل (46) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.
إضافة إلى اكتشاف مكمن إضافي للغاز الطبيعي في حقل «شدون» غرب مركز حرض، حيث اكتشف الغاز الطبيعي في مكمن «عنيزة – أ» بعد أن تدفق الغاز بمعدل (15.5) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بنحو (460) برميلا من المكثفات.
كما تم اكتشاف الغاز الطبيعي في مكمن «عنيزة ب/ج» في حقل «مزاليج» جنوب غرب الظهران، حيث تدفق الغاز بمعدل (14) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بنحو 4150 برميلا يوميا من المكثفات.
واكتشف أيضا الغاز الطبيعي في مكمن «الصارة» في حقل «الوضيحي» ومكمن «القصيباء» في حقل «أوتاد» جنوب غرب مدينة الهفوف، حيث تدفق الغاز الطبيعي من مكمن «الصارة» بمعدل 11.7 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، ومن مكمن «القصيباء» بمعدل 5.1 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بنحو (57) برميلا يوميا من المكثفات. واختتم وزير الطاقة تصريحه برفع التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بما تحقق من إنجازات، سائلا المولى عز وجل دوام الأمن والأمان والازدهار للمملكة وشعبها.
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