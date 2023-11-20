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طلبات وstc توقعان شراكة إستراتيجية

11/20/2023 2:06:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة «طلبات» عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة stc الكويت، وفي إطار هذا التعاون المتميز، ستمنح طلبات عملاء stc الكويت القدرة على استبدال نقاطهم على برنامج الولاء «قطاف»، مقابل مكافآت على منصة طلبات، تتضمن عروضا حصرية، وخصومات وقسائم شرائية.
والآن، ومن خلال برنامج الولاء «قطاف»، ستتاح الفرصة لعملاء STC لتعزيز تجربتهم من خلال عملياتهم الشرائية. على سبيل المثال، يحصل كل عميل على نقطة واحدة مقابل كل دينار كويتي ينفقه، ومع استمرار هذه العملية، سيزيد مجموع النقاط تدريجيا.
وفيما بعد، يمكن استخدام هذه النقاط للاستفادة من مجموعة متنوعة من العروض الحصرية على خيارات الطعام المتوافرة على منصة طلبات. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز تجارب الحياة اليومية، ويتوافق مع التزام طلبات في تقديم قيمة مضافة للعملاء أثناء استخدام تطبيقها.
وفي هذا السياق، عبر رئيس إدارة التسويق لطلبات الكويت أحمد ناجي، عن سعادته بهذه الشراكة، قائلا: «إن التعاون مع stc الكويت يعد خطوة مهمة بالنسبة لنا، ونحن متحمسون لتقديم تجربة سلسة ومجزية لعملائهم على منصتنا. من خلال تمكين وتسهيل عملية استبدال نقاط برنامج الولاء «قطاف» على منصة طلبات، سنفتح أمام العملاء آفاقا جديدة للاستمتاع بعالم من المزايا اللامحدودة، مثل عروض خاصة وخصومات حصرية تم تصميمها خصيصا لهم، بالإضافة إلى فرصة استرداد المبالغ النقدية، ما يجعل كل عملية شرائية على التطبيق تجربة مجزية وأكثر متعة».
من جهته، قال مدير عام إدارة التسويق في stc عبدالعزيز الدويش: «نود أن نعرب عن سعادتنا بانضمام «طلبات» إلى قائمة شركائنا الاستراتيجيين ضمن برنامج ولاء stc للعملاء قطاف، وهذه الشراكة تعكس التزامنا بتقديم تجارب استثنائية ذات قيمة مضافة على أسلوب حياة العملاء، حيث أصبح بإمكانهم الآن استبدال نقاط برنامج «قطاف» للحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات والمزايا الحصرية في منصة طلبات».
وأضاف: «وبالنظر إلى ريادة كل من stc وطلبات في مجال التكنولوجيا والتمكين الرقمي، نؤكد على أن هذه الشراكة ستكون علامة فارقة لتحقيق التميز في عالم الاتصالات والتجارة الإلكترونية، وستكون مثالا يحتذى به على كيفية توحيد الجهود لتقديم تجارب مطورة للعملاء».
إن التعاون بين طلبات وشركة stc الكويت يمثل نقطة مهمة في تطوير برامج مكافآت العملاء وتعزيز رضاهم، حيث يؤكد ذلك على مبدأ التميز ويمهد الطريق أمام المزيد من الشراكات الاستراتيجية المبتكرة في المستقبل.

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