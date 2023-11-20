المتحد يحصد شهادة معيار أمن بيانات بطاقات الدفع

(MENAFN
- Al-Anbaa) حصل البنك الأهلي المتحد مجددا على شهادة التوافق مع معيار أمن بيانات بطاقات الدفع PCI-DSS بنسختها الأحدث (V3.2.1) للعام 2023-2024، حيث تم منح الشهادة من قبل شركة سيسا والتي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المختصة بتقييم الأمن المعلوماتي في منطقة الشرق الأوسط والمرخصة من قبل المجلس العالمي لبطاقات الدفع «PCI Council»، والخاصة بحماية بيانات عملاء.
وتعد هذه الشهادة هي أرفع شهادة في مجال الأمن السيبراني وحماية بيانات البطاقات المصرفية ما يؤكد ريادة البنك في هذا المجال، كما يؤكد الالتزام الراسخ للبنك بالحفاظ على أعلى معايير الأمان والامتثال في معاملات بطاقات الدفع. وقد جاء حصول البنك على شهادة التوافق مع معيار أمن بيانات بطاقات الدفع PCI-DSS بنسختها الأحدث (V3.2.1) تأكيدا لجهوده، والتزامه بتطبيق إجراءات أمنية محكمة لحماية بيانات حاملي بطاقات البنك المصرفية، وكذلك اتباع البنك لسياسات وإجراءات شاملة تحكم أنشطة معالجة بطاقات الدفع التي يصدرها البنك، ما يضمن اتباع نهج منظم وآمن لحماية بيانات عملائه، والتزام البنك بالمراقبة والصيانة المستمرة للتأكد من امتثاله لنظام حماية أمن البيانات PCI-DSS، مع المراجعات المستمرة والتحديثات المنتظمة للتصدي للمخاطر السيبرانية.
ويتضمن الحصول على شهادة التوافق مع معيار PCI-DSS تقييما شاملا لضوابط الأمن والسياسات والإجراءات الخاصة ببيانات حامل البطاقة، وفي هذا الإطار خضع البنك الأهلي المتحد لعملية تقييم صارمة، أجراتها شركة سيسا والتي تصنف كمقيم مؤهل مستقل (QSA)، لضمان الامتثال لمتطلبات معيار PCI-DSS. ويؤكد نجاح البنك في هذا التقييم على التزامه بتأمين بيانات بطاقات الدفع وجدارته بثقة عملائه.
وتعليقا على حصول البنك على هذه الشهادة أكدت عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي: «نحن سعداء بحصولنا على هذه الشهادة والتي تعتبر من أهم الشهادات الدولية في حفظ أمن بيانات البطاقات المصرفية ما يعكس نجاح جهود البنك في وضع بنية تحتية رقمية موثوقة وآمنة ومستدامة فضلا عن التزام إدارته بأعلى المعايير العالمية لأمن معلومات البطاقات من أجل ضمان تقديم أفضل تجربة مصرفية من خلال توفير خدمات ومنتجات مصرفية ذات كفاءة عالية الجودة لعملائه». وأضافت الحميضي: «يعكس تمكننا من تحقيق معايير الحصول على هذه الشهادة نجاحنا في العمل بأكبر قدر من الأمن والحماية لجميع عمليات البنك ومعلومات العملاء، كما يعكس التزام البنك بمكافحة الجرائم السيبرانية ومحاولات الاختراقات والاحتيال».
وتقدمت الحميضي بخالص التهنئة لفريق تقنية المعلومات وفريق أمن نظم المعلومات بالبنك الأهلي المتحد، مؤكدة أن جهودهم المخلصة وعملهم الدؤوب كان له الفضل الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز.
من جانبه، أكد مدير عام تقنية المعلومات بالبنك الأهلي المتحد عبدالله جراغ إن حصول البنك على هذه الشهادة مجددا يعد تأكيدا على نجاح البنك الأهلي المتحد وقدرته على تقديم خدمات استثنائية لعملائه، كما يعد مؤشرا واضحا على الثقة والمتانة الأمنية المعلوماتية التي يتمتع بها البنك، ونجاحه في تطبيق أحدث المعايير المصرفية في أمن وسرية بيانات عملائه.
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