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المتحد يحصد شهادة معيار أمن بيانات بطاقات الدفع

11/20/2023 2:06:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصل البنك الأهلي المتحد مجددا على شهادة التوافق مع معيار أمن بيانات بطاقات الدفع PCI-DSS بنسختها الأحدث (V3.2.1) للعام 2023-2024، حيث تم منح الشهادة من قبل شركة سيسا والتي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المختصة بتقييم الأمن المعلوماتي في منطقة الشرق الأوسط والمرخصة من قبل المجلس العالمي لبطاقات الدفع «PCI Council»، والخاصة بحماية بيانات عملاء.
وتعد هذه الشهادة هي أرفع شهادة في مجال الأمن السيبراني وحماية بيانات البطاقات المصرفية ما يؤكد ريادة البنك في هذا المجال، كما يؤكد الالتزام الراسخ للبنك بالحفاظ على أعلى معايير الأمان والامتثال في معاملات بطاقات الدفع. وقد جاء حصول البنك على شهادة التوافق مع معيار أمن بيانات بطاقات الدفع PCI-DSS بنسختها الأحدث (V3.2.1) تأكيدا لجهوده، والتزامه بتطبيق إجراءات أمنية محكمة لحماية بيانات حاملي بطاقات البنك المصرفية، وكذلك اتباع البنك لسياسات وإجراءات شاملة تحكم أنشطة معالجة بطاقات الدفع التي يصدرها البنك، ما يضمن اتباع نهج منظم وآمن لحماية بيانات عملائه، والتزام البنك بالمراقبة والصيانة المستمرة للتأكد من امتثاله لنظام حماية أمن البيانات PCI-DSS، مع المراجعات المستمرة والتحديثات المنتظمة للتصدي للمخاطر السيبرانية.
ويتضمن الحصول على شهادة التوافق مع معيار PCI-DSS تقييما شاملا لضوابط الأمن والسياسات والإجراءات الخاصة ببيانات حامل البطاقة، وفي هذا الإطار خضع البنك الأهلي المتحد لعملية تقييم صارمة، أجراتها شركة سيسا والتي تصنف كمقيم مؤهل مستقل (QSA)، لضمان الامتثال لمتطلبات معيار PCI-DSS. ويؤكد نجاح البنك في هذا التقييم على التزامه بتأمين بيانات بطاقات الدفع وجدارته بثقة عملائه.
وتعليقا على حصول البنك على هذه الشهادة أكدت عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي: «نحن سعداء بحصولنا على هذه الشهادة والتي تعتبر من أهم الشهادات الدولية في حفظ أمن بيانات البطاقات المصرفية ما يعكس نجاح جهود البنك في وضع بنية تحتية رقمية موثوقة وآمنة ومستدامة فضلا عن التزام إدارته بأعلى المعايير العالمية لأمن معلومات البطاقات من أجل ضمان تقديم أفضل تجربة مصرفية من خلال توفير خدمات ومنتجات مصرفية ذات كفاءة عالية الجودة لعملائه». وأضافت الحميضي: «يعكس تمكننا من تحقيق معايير الحصول على هذه الشهادة نجاحنا في العمل بأكبر قدر من الأمن والحماية لجميع عمليات البنك ومعلومات العملاء، كما يعكس التزام البنك بمكافحة الجرائم السيبرانية ومحاولات الاختراقات والاحتيال».
وتقدمت الحميضي بخالص التهنئة لفريق تقنية المعلومات وفريق أمن نظم المعلومات بالبنك الأهلي المتحد، مؤكدة أن جهودهم المخلصة وعملهم الدؤوب كان له الفضل الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز.
من جانبه، أكد مدير عام تقنية المعلومات بالبنك الأهلي المتحد عبدالله جراغ إن حصول البنك على هذه الشهادة مجددا يعد تأكيدا على نجاح البنك الأهلي المتحد وقدرته على تقديم خدمات استثنائية لعملائه، كما يعد مؤشرا واضحا على الثقة والمتانة الأمنية المعلوماتية التي يتمتع بها البنك، ونجاحه في تطبيق أحدث المعايير المصرفية في أمن وسرية بيانات عملائه.

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