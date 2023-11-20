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الخليج للتأمين تحافظ على تصنيفها عند A ممتاز

11/20/2023 2:06:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، أن وكالة التصنيف العالمية AM BEST قد حافظت على تصنيفات المجموعة وشركتها التابعة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، عند مستوى «A» (ممتاز) للقوة المالية ومستوى «A» (ممتاز) لقدرة المصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل، وذلك مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويأتي ذلك بعد رفع وكالة Moody's في شهر مايو الماضي تصنيف المجموعة الائتماني الخاص بالقوة المالية من مستوى «A3» إلى مستوى «A2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما كانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد أكدت في وقت سابق من شهر مارس الماضي تصنيف المجموعة عند مستوى «A» لكل من القوة المالية وقدرة المصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل، وأيضا مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واعتمدت هذه التصنيفات على أساس الوضع المالي القوي الذي تتمتع به المجموعة والذي يدعمه أداء تشغيلي متين ومحفظة متنوعة من حيث قطاعات الأعمال والانتشار الجغرافي، هذا علاوة عن استراتيجيات محافظة تتبعها المجموعة فيما يخص الاكتتاب والاستثمار وبرنامج إعادة التأمين الشامل.
كما أشارت وكالات التصنيف إلى الأطر التي اعتمدتها المجموعة لإدارة المخاطر والحوكمة والتي تعتبر ركيزة ائتمانية مهمة، في حين توقعت هذه الوكالات تحسنا في ربحية المجموعة ونتائجها بفضل إمكانيتها في الاستفادة من وفورات الحجم، علاوة عن تسجيلها كفاية رأس مال إيجابية وقدرتها على تنمية أعمالها بشكل أوسع.
وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي للمجموعة خالد مشاري السنعوسي: «تواصل مجموعة الخليج للتأمين تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف تحقيق الربحية على المدى الطويل، فيما تواصل الاستحواذ على موقع قيادي في قطاع التأمين بفضل نموذج أعمال مستدام يرتكز على توفير خدمات تأمينية مبتكرة والاستثمار في تلبية احتياجات العملاء والارتقاء في التحول الرقمي. ودعما لهذه الإستراتيجية، نجحت المجموعة في توسيع عملياتها جغرافيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك تشغيليا من خلال تنويع خطوط أعمالها».
وأضاف السنعوسي: «وحرصت مجموعة الخليج للتأمين عبر سنوات من التوسع والاستثمارات الجريئة أن تتبع نهج حصيف في إدارة المخاطر، وهو ما مكنها من الحفاظ على مركزها المالي القوي اليوم».

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