الجزيرة تتوج بجائزة الريادة في تكنولوجيا المعلومات

(MENAFN
- Al-Anbaa) حصدت طيران الجزيرة، جائزة الريادة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الطيران لعام 2023 من قبل CXO Insight Middle East، وذلك عن نظامها المركزي الخاص بالتحكم في العمليات الأرضية والذي يقوم على جمع وإدخال البيانات في الوقت الفعلي وإدارة الإحداثيات المهمة لكل رحلة.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن هذا النظام يدمج أنظمة عمليات المطارات وشركات الطيران الأخرى بسلاسة، بما في ذلك أنظمة إدارة الطيران والطواقم، وأنظمة الشركات المزودة للوقود وخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن.
وتعد جوائز CXO Insight Middle East منصة لتكريم الرواد من الشرق الأوسط من الشركات والأفراد العاملين في مختلف الصناعات الذين ساهمت ممارساتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحفيز الابتكار وتعزيز مرونة الأعمال والتقدم التكنولوجي. ويتم تقييم تأثير هذه الممارسات على أساس معايير يشرف عليها محررو CXO Insight Middle East.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «سعيدون بهذا التكريم من CXO Insight Middle East الذي يعد اعترافا بالنجاح الذي تحققه طيران الجزيرة من تقدم تكنولوجي فيما يخص إدارة عملياتها اليومية، إذ ركزت الشركة على مدار العام على تعزيز برنامجها للتحول الرقمي على مستوى جميع خطوط أعمالها، حيث يوفر نظامنا المركزي للتحكم بالعمليات الأرضية منصة موحدة تدمج ما بين مختلف لوحات التحكم وتظهر البيانات في الوقت المباشر لتسهيل عملية اتخاذ القرار عبر شبكة الشركة، هذا علاوة عن التقارير التحليلية التي ساهمت في تحسين التزامنا بمواقيت السفر بمقدار خمس دقائق، وكذلك تخفيض حجم التكاليف بنسبة تتراوح بين 8% و10% من خلال التسوية التلقائية للفواتير من مختلف مزودي الخدمات. وما يجعلنا أكثر فخرا هو أن كل هذا تم إنجازه من قبل فريق تكنولوجيا المعلومات في طيران الجزيرة وبالتعاون مع الإدارات التشغيلية الأخرى».
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