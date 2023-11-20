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الجزيرة تتوج بجائزة الريادة في تكنولوجيا المعلومات

11/20/2023 2:06:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصدت طيران الجزيرة، جائزة الريادة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الطيران لعام 2023 من قبل CXO Insight Middle East، وذلك عن نظامها المركزي الخاص بالتحكم في العمليات الأرضية والذي يقوم على جمع وإدخال البيانات في الوقت الفعلي وإدارة الإحداثيات المهمة لكل رحلة.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن هذا النظام يدمج أنظمة عمليات المطارات وشركات الطيران الأخرى بسلاسة، بما في ذلك أنظمة إدارة الطيران والطواقم، وأنظمة الشركات المزودة للوقود وخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن.
وتعد جوائز CXO Insight Middle East منصة لتكريم الرواد من الشرق الأوسط من الشركات والأفراد العاملين في مختلف الصناعات الذين ساهمت ممارساتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحفيز الابتكار وتعزيز مرونة الأعمال والتقدم التكنولوجي. ويتم تقييم تأثير هذه الممارسات على أساس معايير يشرف عليها محررو CXO Insight Middle East.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «سعيدون بهذا التكريم من CXO Insight Middle East الذي يعد اعترافا بالنجاح الذي تحققه طيران الجزيرة من تقدم تكنولوجي فيما يخص إدارة عملياتها اليومية، إذ ركزت الشركة على مدار العام على تعزيز برنامجها للتحول الرقمي على مستوى جميع خطوط أعمالها، حيث يوفر نظامنا المركزي للتحكم بالعمليات الأرضية منصة موحدة تدمج ما بين مختلف لوحات التحكم وتظهر البيانات في الوقت المباشر لتسهيل عملية اتخاذ القرار عبر شبكة الشركة، هذا علاوة عن التقارير التحليلية التي ساهمت في تحسين التزامنا بمواقيت السفر بمقدار خمس دقائق، وكذلك تخفيض حجم التكاليف بنسبة تتراوح بين 8% و10% من خلال التسوية التلقائية للفواتير من مختلف مزودي الخدمات. وما يجعلنا أكثر فخرا هو أن كل هذا تم إنجازه من قبل فريق تكنولوجيا المعلومات في طيران الجزيرة وبالتعاون مع الإدارات التشغيلية الأخرى».

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